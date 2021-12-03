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2021年第三季度智能手机市场三星占有率达到21.2%位列第一

2021-12-03 08:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:市场研究公司TrendForce发布数据显示，三星电子在今年第三季度以21.2%的份额位居全球智能手机市场之首。紧随其后的是苹果（15.9%）、OPPO（15.7%）、小米（13.7%）和Vivo（10.5%）。

三星折叠屏手机Galaxy Z flip

另一家市场研究公司Counterpoint Research发现，三星电子的市场份额比上一季度上升了2个百分点，达到20%。排名第二的苹果同期下降了1个百分点至14%，其次是小米（13%）、Vivo（10%）、OPPO（10%）和 Realmi（5%）。

三星电子表示，其销售增长是由在北美和欧洲广受欢迎的Galaxy Z Flip3、Galaxy Fold3和Galaxy A系列推动的。三星第三季度在北美智能手机市场的市场份额为34%，较上一季度上升8个百分点。第三季度与北美市场第一大苹果的市场份额差距从上一季度的27%缩小到14%。在欧洲市场，三星以34%位居第一，比苹果的20%高出14个百分点。

在韩国，Galaxy Z Flip3 和 Galaxy Fold3推出仅一个月，销量就突破了100 万台。在 Galaxy Note10 和 Galaxy S8 之后，它们以有史以来第三快的速度突破了100万台。三星第三季度智能手机出货量总计6930 万部，比上一季度增长20%。

由于对 iPhone12 系列的持续需求和 iPhone13 系列的推出，苹果的出货量达到4800万部，同比增长约15%。尤其是苹果在10月份以22%的月度市场份额排名第一，因为 iPhone13 系列在中国市场获得了巨大的人气。

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