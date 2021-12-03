2021年12月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于健康的，问题是“以下哪个属于导致耳聋的因素?”这个问题的选项非常简单，随便一猜就可以知道是A，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

以下哪个属于导致耳聋的因素 12月3日蚂蚁庄园小课堂今日答案

今天问题：以下哪个属于导致耳聋的因素？

A、用药不当

B、用眼过度

正确答案:用药不当

药物性耳聋，药物性耳聋在临床中也是常见的，比如庆大霉素、链霉素，尤其小孩在神经发育不完善的时候，用到这些药以后，会引起听力的永久性的损害，这是药物性耳聋。