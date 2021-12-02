苹果年度精选APP公布

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日下午，苹果正式公布了App Store全球年度精选app和游戏名单。

以下是本年度 App Store Awards 获奖者:

App Store年度游戏方面，不久前开启公测的MOBA经典之作《英雄联盟手游》上榜。苹果官方表示，这款里程碑式的 MOBA 游戏，将全球最受欢迎、最富竞技性的 PC 游戏之一带到移动端，人人皆可享受在峡谷中斗智斗勇的乐趣。

年度 iPhone App方面，儿童益智应用《Toca Life: World》上榜，苹果官方表示，这款 App 堪称孩子们的互动乐园。与此同时，对包容性的重视，以及让所有人都能产生共鸣的丰富角色，更能潜移默化地鼓励孩子表达自我。

年度 iPad App方面，专业视频编辑和特效APP《LumaFusion》上榜，苹果官方表示，不论是对于专业人士还是业余创作者，这款制作精良、强大易用的视频编辑工具，都能为长短视频赋予真正的电影质感。

年度 Mac App方面，笔记APP《Craft》上榜，苹果官方表示，集笔记 App、文字处理器、文档管理工具于一身，以直观、有趣、优雅的方式助你提升效率。

年度 Apple Watch App，天气APP《CARROT Weather》上榜，苹果官方表示，这款出类拔萃的天气 App 提供了众多复杂功能和内置表盘。当然，那位对所有人都不留情面的“毒舌”机器人，也令人印象深刻。

此外，在2021年度趋势榜方面，设计工具APP《Canva 可画》上榜，苹果官方表示，你的心中可能住着一位天马行空的创作者，或是一位勇于进取的创业家。《Canva 可画》提供协作设计工具和海量精美模板，连通你和你尚待释放的创造潜能。从更新个人简历到经营社交媒体，这款 App 会让你的才华更为夺目。