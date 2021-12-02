网易丁磊发布公开信：不循旧章才能通向新大陆

站长之家（ChinaZ.com）12月2日消息:今天上午，网易云音乐在香港联交所成功挂牌上市。网易CEO丁磊发布公开信《相信音乐的力量》。

丁磊在公开信中称，称不循旧章才能通向新大陆。在信中，丁磊首次公开未来三大探索方向。丁磊表示，未来网易云音乐可能更像是一个声音的宇宙，音乐、播客、直播、K歌、有声剧场等，内容形态会相当丰富;未来的云村会有更多新奇的内容、玩法、手段，让用户从过客变成参与者，让人人都是创作者;会持续加大对音乐人的支持和投入。

以下为丁磊公开信全文:

相信音乐的力量

致每一个音乐热爱者:

人类的探索大致可以分为两种:一种是走向宇宙更深处，一种是走向人心更深处。音乐属于后者。

我七岁开始听邓丽君，几十年里听了无数的歌，勉强算是个爱好者。平日里，最喜欢的是捣鼓唱片，淘新歌，或是跟朋友分享自己的心头好。那时，受限于技术，虽然效率不高，乐趣却也不少。

一个东西喜欢得久了，就会想亲身参与其中，想必你也有同感。2000年，网易上市，有人问我最想做的事是什么，我说想做一家唱片公司。移动互联网来临后，我意识到，音乐和科技的结合将会非常有想象力。直到2013年，网易云音乐正式推出，一路摸索、探索、长大，现在已经是中国领先的音乐社区。

顺着这些脉络往回看，好像我去做音乐顺理成章，好像网易云音乐走到今天也顺理成章。但是，所有在无路处开出新路的人都明白，世上哪有那么多的顺理成章?

我们的小心得是，“顺理成章”有时是种陷阱:在旧的路上走上千遍，你也难看到新的风景。反而是那些无章可循的路，才可能通向新的大陆。至少在以下三个方面，网易云音乐投入之时，是无章可循的。

一、将播放器再做一遍是顺理成章的，将播放列表再拓宽一点则不是。

世界上有上亿首歌曲，如果只是守着几张专辑、几百首歌，相当于大航海时代之后依然固守本土，星际时代之后依然固守地球。谈不上对错，但总归是种遗憾。

所以，网易云音乐一开始，就在思考如何更高效地探索和发现更多好音乐。我们给出的答案是:歌单、AI 推荐、私人 FM 等一系列产品创新。

如果说，人类的音乐作品是一座庞大的图书馆，那么网易云音乐可以说是激活了这座图书馆的利用率。在网易云音乐这个更宽广、更多元、更跳跃的播放列表中，你会像海绵⼀样，吸取到无穷无尽的惊喜。

一个人的目之所及，总是非常有限。但我们相信，创新的技术和应用，会带你我走得更远。

二、服务好人的耳朵是顺理成章的，服务好人心则不是。

世界上真正伟大的东西，都有连通遥远事物的能力。现实里有无尽的星辰，人心里何尝不是?音乐是情绪的共振。以前，我们那些被音乐激发出来的情绪，都像雨中的眼泪，很快消散不见。现在，它们则像一个个瑰宝，被珍藏在了我们的社区里。

依托广大用户澎湃的创造力，网易云音乐成为了一个有血有肉、有笑有泪的社区。几亿人的情绪、情感，在这里有了依托之地。你们亲切地称呼这里为“云村”，这真是我们的荣幸。

在云村，你写下的每一句评论，创建的每一个歌单，哪怕是一个简单的点赞或分享，都可能在其他村民心中久久地回响。音乐抚慰了你我，你我内心的激荡又引发了更多人的共鸣，这些都构筑了云村无与伦比的归属感。

现实世界瞬息万变，一个平台也许很快会被另一个平台取代。但我们相信，一个靠情感连接起来的“村落”，很难被复制或者取代。

三、守着现成的音乐是顺理成章的，坚持原创音乐则不是。

从一开始，网易云音乐就与原创音乐人站在一起。因为我们知道，人不可能在旧的大陆上裹足不前，老的音乐也很难满足新的耳朵。所以，我们当然，也必须要支持原创音乐，支持原创音乐人。

我们笃信，对一个产业而言，少数人的成功不是真正的繁荣。因此，网易云音乐提供了一个平台，创造了一系列机制，让音乐人的作品可以被更好地听见。

在这里，音乐人除了获得发行、推广、结算等支持外，还可以收获更多动人的交流和互动。我们总说创作的人是孤独的，但在网易云音乐，再小众的创作，也可能获得“999+”的评论;再“透明”的音乐人，也可能遇到自己的三两知音。

对音乐人而言，每一次创作都是对心灵的自我抚慰。但我们相信，听众的回响，是更大、也更不可替代的陪伴和赞许。

过去，我们一直坚信，不循旧章才可以给用户带来一些新的招数和惊喜。未来，我们一如既往。网易云音乐希望，将步伐迈向更辽阔的疆域，将目光投向更深邃的人心，做更大胆的探索。

一、我们想经营的，不只是音乐的生意，更是声音的生意。

未来网易云音乐，会变成什么样?在我看来，可能更像是一个声音的宇宙。音乐、播客、直播、K歌、有声剧场、电台……内容的形态，会相当丰富。场景和体验，也会相当丰富。你可以尽情在这个声音的宇宙里，寻找自己情绪的栖息地，构筑自己灵魂的安放之所。

二、我们想连通的，不只是部分人心，更是大部分人心。

网易云音乐的使命是“传递音乐美好力量”，我们关注音乐，更关注人的情绪、人的创造、人的内心。

未来的云村，会有更多新奇的内容、玩法、手段，让用户从过客变成参与者，让人人都是创作者。以前，也许你只是听别人的歌。未来，你也会留下自己的更多足迹。越来越多创作力量的加入，会一点一滴地完善云村的基础建设，让网易云音乐变成“一歌一村落”。而这里也会因你们更加繁荣、充满想象力。

三、我们想实现的，不只是让梦想赚到钱，更是把梦想推向一个更大的舞台。

网易云音乐会持续加大对音乐人的支持和投入。我们希望，当你想以音乐为梦想时，不必担忧才华是否拥有舞台;当你的父母好友听到你的音乐梦想时，更不必担忧你该如何维生;当你身在其中会感觉到，好的音乐在增加，产业在进步，听众审美在进化，而非原地踏步，甚至退步。

除了这些，我们还希望放眼全球，予人以渔，帮助音乐人成为 C-Pop 的先锋，让中国的声音走向世界。通过协助大家提升创作效率，给予音乐人走得更远的利器和走得更深的能力。做成这件事当然很难，但那又如何?中国原创游戏的无人区，我们已经走过一次。中国原创音乐的无人区，无非是再走一次罢了。

1977年，旅行者1号探测器被发射至太空，开始了可能是人类有史以来最孤独和漫长的旅行。探测器上搭载了一张名为“地球之音”的黄金唱片，其中最长的一首是中国古琴曲《流水》，它源自中国人尽皆知的典故:“高山流水遇知音”。

我时常会想起那艘已经飞出太阳系的探测器，并且——很荒谬地——和它有种惺惺相惜的感觉。也许是因为我潜意识里觉得，我们所做的事并无两样:用音乐去穿透时空，走向人心深处，甚至沟通不同的文明。

这可能就是音乐的力量。如果你也相信，则曲高未必和寡，水滴也可汇流成川，奔腾入海。

网易云音乐，相信音乐的力量。

一个音乐热爱者 丁磊

2021年12月2日