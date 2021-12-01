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腾讯完成狗头商标注册

2021-12-01 16:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:企查查App显示，近期，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“狗头”商标正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等。

据悉，此前曾有部分狗头商标被驳回，腾讯公司最早申请狗头商标日期为2021年2月。

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