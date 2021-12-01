腾讯完成狗头商标注册

11月4日消息，在今天的2021腾讯数字生态大会智慧出行论坛上，腾讯副总裁、腾讯智慧交通与出行总裁钟翔平发表演讲。钟翔平表示，在汽车产业链价值重构背景下，腾讯也更加明确了自己的定位。他强调，腾讯不碰硬件，不造车，只专注所长三件事。第一，提供云、图为核心的数字基建”能力；第二，发挥以人为中心”的连接价值；第三，促进产业生态共创。腾讯希望，以云、图为核心，融合AI、大数据、LBS、5G、安全等技术，帮助车企打通数字