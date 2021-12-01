腾讯完成狗头商标注册

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:企查查App显示，近期，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“狗头”商标正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等。
据悉，此前曾有部分狗头商标被驳回，腾讯公司最早申请狗头商标日期为2021年2月。
站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:企查查App显示，近期，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“狗头”商标正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等。
据悉，此前曾有部分狗头商标被驳回，腾讯公司最早申请狗头商标日期为2021年2月。
11月4日消息，在今天的2021腾讯数字生态大会智慧出行论坛上，腾讯副总裁、腾讯智慧交通与出行总裁钟翔平发表演讲。钟翔平表示，在汽车产业链价值重构背景下，腾讯也更加明确了自己的定位。他强调，腾讯不碰硬件，不造车，只专注所长三件事。第一，提供云、图为核心的数字基建”能力；第二，发挥以人为中心”的连接价值；第三，促进产业生态共创。腾讯希望，以云、图为核心，融合AI、大数据、LBS、5G、安全等技术，帮助车企打通数字
今天下午，抖音官方公开发文表扬”腾讯，称腾讯方面已经主动向抖音方面发送邮件，希望接入抖音开放平台。抖音称，腾讯在邮件中提到，合作后将有大量全网热门的影视综独家版权作品的二创短视频可以外发到抖音，补充抖音内容生态。抖音表示，针对腾讯此次的申请已经回复邮件，双方产品技术人员将尽快推进相关细节。对此，有媒体联系到腾讯方面希望核实这封邮件的真实性，对方负责人表示：目前还在确认。其实，抖音和腾讯这两大互联网
今日，腾讯正式推出了员工退休待遇方案。据悉，员工在腾讯法定退休时，可同时享有定制纪念品、长期服务感谢金、退休荣誉金三项福利。
钟翔平表示:腾讯明确自己的定位，不碰硬件，不造车，只专注所长三件事。第一，提供云、图为核心的“数字基建”能力;第二，发挥“以人为中心”的连接价值;第三，促进产业生态共创。
日前，网上有传言称腾讯云数据库泄露，部分国企事业单位已经开始从微信撤退。对此，鹅厂黑板报微信公众号发公告辟谣，腾讯云数据库泄露系谣言。
11月24日消息，网传即日起腾讯计算机主体旗下所有APP将暂停版本更新，各应用商店和分发平台立即执行。腾讯对此回应：我们正持续升级APP对用户权益保护的各项措施，并配合监管部门进行正常的合规检测。在此期间，用户可正常下载使用APP现有版本。据央视新闻消息，从工信部了解到，今年以来，在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开通报，违反了2021年信息通信业行风纠风相关要
今日晚间，抖音方面发布《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》，显示腾讯希望接入抖音平台。抖音与腾讯对等开放的消息引发热议，腾讯方面向媒体表示允许创作者可以在合法合规的基础上对此进行二次创作。腾讯表示，腾讯创作服务平台（测试运营）正在计划向创作者逐步开放授权合规的版权内容以及创作工具，创作者可以在合法合规的基础上对此进行二次创作。未来，除了发布在腾讯各个内容平台以外，正在面向全网第三方平台发出测试邀请
此前，因《扫黑风暴》超前点播模式必须按顺序付费解锁，腾讯视频被上海市消保委点名涉嫌捆绑销售。10月4日，腾讯视频等平台宣布，取消剧集超前点播服务，并停止超前点播内容更新。
【TechWeb】11月12日消息，抖音发布关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明，称11月11日，抖音收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。腾讯方面称，有大量全网热门的影视综独家版权作品的二创短视频可以外发到抖音，补充抖音内容生态。抖音表示，腾讯这一举措响应了工信部关于互联互通的要求，我们非常高兴腾讯版权内容在抖音上分享，这将有助于同时改善腾讯和抖音双方用户的体验。抖音称，此前，我们也多次申请微信开?
相信不少小伙伴都在等待腾讯视频的双十一活动，11月10日腾讯官方发布了最新的打折促销活动，仅需91元即可购买到一年的腾讯视频会员，各种大剧任你看，可以说是十分划算了。
今日，恒腾网络发布公告称，董事会建议将公司英文名称由“HengTen Networks Group Limited”更改为“China Ruyi Holdings Limited”，并采纳中文名..
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数字经济下，短视频、直播、网购、在线办公、线上网课等渗透到人们生活的方方面面，新媒体行业不断衍生出五花八门的创意营销方式，催生出多样化的..
据彭博社Mark Gurman在最新一期Power On通讯时报中表示，苹果仍在研究短距离和长距离无线充电解决方案，希望做出一种能够同时为多个产品充电的充电..
卡巴斯基《Kaspersky2021 年 Q3 DDoS 攻击报告》显示，在经过第一、二季度的平静期后，2021 年第三季度，针对香港资源的 DDoS 攻击数量激增12.61%..
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2021 年 11 月 30 日 - 2021 年 12 月 2 日，谷歌合作伙伴峰会（Google Partners Summit2021）正在三亚召开，会上店匠科技（SHOPLAZZA）凭借其卓越..
2021 年 12 月 2 日，由中国领先的人力资源专业媒体，第一资源主办的“ 2021 中国人力资源战略管理年会(第十四届)暨中国人力资源先锋评选(第十四届..
“根据《中华人民共和国未成年保护法》规定，严禁向未成年销售电子烟。保护未成年人的成长健康，是每一位社会民众应尽的责任。未成年人禁止浏览本..
大家好，我是峰子。近期，在抖音上刷到一条关于“宠物殡葬”的小视频。一些宠物爱好者，在自己的“宝贝”离世之后，就会安排一次体面的告别仪式，..
2021年12月3日 —— 自成为家乡的旅游大使之后，丁真一直在不遗余力地为理塘、甘孜州旅游宣传贡献力量。今天，丁真再次发布了一条跟家乡有关的微博..
12 月 3 日，在工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)指导下，由统信软件技术有限公司举办的“为未来而同心——操作系统生..
近日，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）发布第二批《开源供应商全景观察》报告，全球实时互动云服务商声网Agora 凭借面向金融行业的..
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