Mac版微信新增支持折叠群聊、折叠置顶聊天功能

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:今日，微信3.2.2for Mac版本全新发布，该版本除了修复了一些已知问题，还新增折叠的群聊功能等。
根据官方公布信息，该版本主要更新如下:
可以把免打扰的群收进「折叠的群聊」。群折叠起来后，可以让聊天界面更为简洁和清爽。
置顶聊天过多时，可以将其折叠。这意味着，除了群折叠，还可折叠置顶聊天。
值得一提的是，此前微信更新了 window3.4.5内测版，该版本也新增了之前手机端上线的群聊折叠功能。
站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:今日，微信3.2.2for Mac版本全新发布，该版本除了修复了一些已知问题，还新增折叠的群聊功能等。
根据官方公布信息，该版本主要更新如下:
可以把免打扰的群收进「折叠的群聊」。群折叠起来后，可以让聊天界面更为简洁和清爽。
置顶聊天过多时，可以将其折叠。这意味着，除了群折叠，还可折叠置顶聊天。
值得一提的是，此前微信更新了 window3.4.5内测版，该版本也新增了之前手机端上线的群聊折叠功能。
11月8日消息，据媒体报道，微信在用户投诉页面新增了粉丝无底线追星行为”一项，用户可以对个人帐号或者微信群发起这项投诉。除了这一选项，微信还列举了其它投诉选项，包括发布不适当内容对我造成骚扰”、存在欺诈骗钱行为”、此帐号可能被盗用了”、存在侵权行为”、发布仿冒品信息”等等。业内人士指出，微信此举旨在整治粉丝无底线追星的饭圈乱象”。近年来，控评、互踩、造话题、网络恐吓等饭圈”互撕的事件频现。无底线追星?
近日，话题#QQ为什么没有被微信淘汰#登上热搜。有媒体发文称，微信成为人手必备的国民级社交软件许多年后，QQ这个诞生于上个世纪的老古董”，目前依然有可观的用户存量，始终占据自己的阵地。QQ最初的使用者是70后、80后们，彼时他们还都很年轻。这批人中有不少抛弃了QQ，但新一代的年轻人仍不断涌入QQ。百度指数显示，QQ较微信更受欢迎的用户群在19岁以下与20至29岁两个年龄段中。昨晚，腾讯QQ官方微博也以#QQ为什么没有被微信淘?
近日，广汽丰田联手腾讯微信，共同上线了广汽丰田车主服务专区”，使用该功能，广汽丰田车主在微信中即可享受全流程的品牌专属服务，并且可以远程查看车况、锁车门/车窗、预约官方4S店服务等。具体来讲，凡是广汽丰田车主，通过微信支付-出行服务”入口，进入腾讯出行服务”小程序，即可享受全套官方专属服务。目前广汽丰田大部分智能网联车型均已接入车卡”服务，包括全新雷凌、全新凯美瑞、第四代汉兰达、威兰达、凌尚、全新C-HR
今年9月，在工信部等部门的推动之下，腾讯、阿里巴巴、字节跳动等巨头平台直接的封锁渐渐开始松动，但此前一直开放较为低级，而且有诸多限制，只有一对一私聊能用。据报道，腾讯今日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明，其中显示微信已经进一步开放外链访问权限，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接。此外，微信还将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。以下为说明全文：为进一步落实以安全为底线?
快科技获悉，微信支付今日宣布，可支持用户通过云闪付付款至微信支付商户，用户可以在微信支付商户平台开通云闪付付款到商家”功能，并可以对该功能进行相应管理。此举也意味着，腾讯和微信已经进一步开放，未来甚至可能很快会实现通过淘宝等小程序直接使用阿里系平台的功能。微信支付小程序支持云闪付功能上线其实早在今年9月，微信就已经和银联云闪付达成了合作，并率先实现了支付互通，可实现线下条码的互认互扫，用户可于全国?
你有没有被自己的微信好友删除的经历？相信有不少人都遇到过和女朋友因为一点小事吵架，结果被对方拉黑、删除微信好友的尴尬场面，虽然事情不大，但难免会引发更大的矛盾。有没有什么方法可以让对方无法删除你呢？据悉，在最新版（V8.0.16）微信中，你可以通过一个小设置来实现这一功能。在微信中选择设置”，打开青少年模式”，设置密码后，在青少年模式监护人”中选择自己后，将邀请发送对方，经过同意后，即可成为对方的监护人?
如今，越来越多短视频创作者入驻视频号，并通过该平台进行带货。据最新消息，除了直播，视频号目前正在灰度测试短视频购物车功能。
今天腾讯客服官方微博发布公告，宣布微信支付亲属卡功能正式升级！新增其他亲人”选项，除了爸妈，你还可以给姥姥姥爷爷爷奶奶叔叔姨姨舅舅开通亲属卡。子女”增加至三张，三胎一个都不落下。当对方使用亲属卡消费时，消费资金将自动从代付方的支付账户扣除。代付方可设置亲属卡的每月消费额度上限（小于等于3000元），每月自动延续。用户可在微信里打开我-钱包-右上角支付中心，就可以看到亲属卡”功能。另外值得注意的是，微信支
Instagram负责人Adam Mosseri先生宣布，该公司已开始测试一项名为"休息一下"的新功能，以帮助用户抑制对Instagram的上瘾，并鼓励他们在应用程序上花费一定时间后休息一下.这是一项选择加入功能，开启后，您可以在Instagram应用程序连续使用10、20或30分钟后设置应用程序内提醒，让您从Instagram应用程序中休息.Mosseri先生说，"休息一下"功能是作为"让人们对Instagram体验有更多控制权的更广泛努力的一部分"而开发的，我们将看到"?
11月29日消息，今日，微信官方发布关于《微信外部链接内容管理规范》更新说明称，点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，并将在群聊场景试行开放电商类外部链接直接访问功能。经过实测，抖音链接通过复制链接的方式到微信后，可直接在微信内打开，无需复制链接至浏览器。不过经过测试后发现，目前无论是点对点聊天场景或是群聊场景，电商类外链暂时仍无法打开，以淘宝为例，在聊天框分享淘宝链接，还是无法打开，需要复制到浏览器
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
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11月30日消息，今日，HarmonyOS官方公布了新一轮HarmonyOS 2正式版升级设备名单。据介绍，此次正式版升级共有19款机型，包括13款手机、6款平板：华..
前段时间，QQ秀的突然下线的消息，让很多80后、90后一阵伤神，曾经承载着一代青春时光的经典功能居然关闭了。据悉，当年很多网友不惜买卡充值，也..
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今年9月，备受消费者期待的iPhone 13系列正式开售，不过，从当时首批用户反馈来看，iPhone 13系列均出现了不同程度的Bug，如微距模式开关Bug、备份..
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11月25日，首批国产特斯拉Model Y Performance高性能版正式交付，有车主发现，性能版的中控车机已更换为AMD Ryzen（锐龙）处理器芯片。而此前国产..
【TechWeb】时隔两个多月，乐视大厦再次以5.7亿余元拍卖。只有一次出价记录，唯一的竞买人以572845879.9元拍卖成功。拍卖平台显示，11月30日上午十..
微信终于可以直接打开淘宝、抖音链接了。快科技实测显示，在微信聊天场景下，转发抖音口令链接，可直接在对话窗口内打开，无需再复制口令回到抖音..
今天，交个朋友直播间官方微博宣布，交个朋友公司布局了8个直播间，覆盖了全品类，这是全网唯一一家实现全时段、全品类和多主播参与的直播电商机构..
【TechWeb】11月30日消息，今日，B站公布2021年10月（10月1日-10月31日）社区治理数据，10月共处理违规账号316933个。同时，针对包含不适宜向未成..
今年的冬天来得格外早，白天缩手缩脚，晚上睡觉每次进被窝都要做好久的心理建设。尤其是不供暖的南方，怕冷星人真的是走到哪里都是冷的。其实冬天..
在过去2年时间里，有从0-1的创新业务探索经历，主要做的是结合用户成长和用户分销，通过做在 C 端社群培养小 B ，再服务 C 的模式，打造了多个千万..
可以遇见的，未来会有越来越多的人，涌向互联网行业。没办法，同样是毕业生，人和人的差距，比人和狗都大。成年人的世界，唯有搞钱才是王道。我想..