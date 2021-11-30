Mac版微信新增支持折叠群聊、折叠置顶聊天功能

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:今日，微信3.2.2for Mac版本全新发布，该版本除了修复了一些已知问题，还新增折叠的群聊功能等。

根据官方公布信息，该版本主要更新如下:

可以把免打扰的群收进「折叠的群聊」。群折叠起来后，可以让聊天界面更为简洁和清爽。

置顶聊天过多时，可以将其折叠。这意味着，除了群折叠，还可折叠置顶聊天。

值得一提的是，此前微信更新了 window3.4.5内测版，该版本也新增了之前手机端上线的群聊折叠功能。