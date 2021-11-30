网剧截图宣传服装被判赔

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:据上海知产法院公众号消息，近日，上海知识产权法院对一起侵犯信息网络传播权案件作出二审判决，认为淘宝天猫某店铺在销售《亲爱的，热爱的》“韩商言同款”上衣的同时，未经许可使用该电视剧截图画面侵犯著作权。

该案中，剧酷公司享有电视剧《亲爱的，热爱的》著作权，其发现隆科公司（淘宝天猫某店铺经营商）未经许可在其运营的店铺内使用该电视剧截图画面，并销售该截图画面中男主角韩商言所穿的“同款”黑色短款上衣。剧酷公司认为隆科公司侵犯了其对涉案作品所享有的信息网络传播权，一纸诉状将隆科公司诉至法院。

一审法院审理后认为，涉案电视剧截屏系对电视剧画面的截取，剧酷公司对该画面截图享有著作权。隆科公司未经许可，擅自将剧酷公司享有著作权的涉案作品截屏置于网络，使公众可以在个人选定的时间和地点获得涉案作品，构成对剧酷公司就涉案作品享有的信息网络传播权的侵犯，应当承担侵权责任。一审法院考虑涉案作品的知名度和侵权行为的性质、情节等因素，判决隆科公司赔偿剧酷公司经济损失及合理费用35000元。

隆科公司不服一审判决，向上海知产法院提起上诉。

二审中，上海知产法院经审理认为，涉案电视剧《亲爱的，热爱的》属于《著作权法》规定的电影作品，而电影作品是由一系列有伴音或者无伴音的画面组成的，上诉人尽管在其天猫店铺中使用了电影作品的一张截图，但该截图属于从电影作品的连续画面中分离出的一部分，故属于电影作品的组成部分。由于被上诉人是涉案电影作品的著作权人，故其对电影作品中的单张截图亦享有著作权。

上海知产法院同时认为，涉案电影作品具有独创性，该截图属于有独创性的连续画面的组成部分，因此其本身亦具有独创性。尽管涉案电影作品的截图具有独创性，但其并不属于摄影作品，因为该截图是用摄像机所拍摄的连续画面的一部分，与为了获得静态效果所拍摄的摄影作品具有一定区别。电影作品的截图属于电影作品的一部分，其著作权归电影作品的制片人享有。

综上，上海知产法院判决驳回上诉，维持原判。