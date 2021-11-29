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特斯拉将为2022年的Model Y配备AMD Ryzen芯片

2021-11-29 16:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:2022年的特斯拉Model Y正准备进行重大升级。该公司正准备在界面上进行改进，其中包括AMD Ryzen芯片，以获得更好更快的触摸屏体验。

特斯拉 (2)

新芯片基本上将使汽车提供更好的用户体验，而其他升级包括锂离子辅助电池和夹层玻璃。截至目前，特斯拉正准备推出Model Y的最新版本，该版本将在未来几个月内在全球上市。此外，中国的客户已经开始收到新升级的Performance型号，因此这些型号也有望在其他地区发货。

目前，Performance版本在中国的等待时间已经达到了整整一年。近日在，其中一位中国车主社交平台上分享了一张图片，该图片显示他们的新Performance版本使用的是AMD Ryzen芯片，而不是英特尔 Atom，该芯片以前曾使用在旧款电动汽车型号的MCU（媒体控制单元）。该人士表示，特斯拉在中国的超级工厂正在在最新的Model Y Performance上安装新款的AMD Ryzen系列芯片。

该芯片与Model S和Model X上使用的芯片相同。但它配备了8GB的RAM，而不是16GB，因为Model Y只有一个显示屏可以操作。

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