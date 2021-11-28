2021年11月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于鼓浪屿的，问题是“鼓浪屿上的最高峰有不登不算到厦门之称的景点是什么?”这个问题其实还是很冷门的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

鼓浪屿上的最高峰有不登不算到厦门之称的景点是什么 11.28蚂蚁庄园今日答案

今天问题：鼓浪屿上的最高峰有不登不算到厦门之称的景点是什么？

A、日光岩

B、北固山

正确答案:日光岩

日光岩（英文:Sunlight Rock）俗称"岩仔山"，别名"晃岩"，相传1641年，郑成功来到晃岩，看到这里的景色胜过日本的日光山，便把"晃"字拆开，称之为"日光岩”。

俗话说:“不登日光岩，不算到厦门”，日光岩是鼓浪屿的最高峰，最高海拔92.7米。日光岩是厦门著名的名胜古迹，不但风景优美，还有很多著名的摩崖石刻。

日光岩东面巨石匾:有三幅楷书题刻，一幅横题“天风海涛”在上端;其下二幅直题，右为“鼓浪洞天”，左为“鹭江第一”。“鼓浪洞天”每字高约1.20米，宽约1.00米，左侧有楷书小字款跋三行，惜已风化，可辨读者为:“明万历元年春丹阳少鹤丁一中题并书。同游者儒士黄俊明、曾一贯、曾一唯、陈建明、曾鸣凤、洪油、洪沧。”此题刻镌于1573年，是日光岩年代最早的题刻。