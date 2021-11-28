首页 > 部落 > 关键词  > 蚂蚁庄园最新资讯  > 正文

鼓浪屿上的最高峰有不登不算到厦门之称的景点是什么 11.28蚂蚁庄园今日答案

2021-11-28 09:16 · 稿源：站长之家

2021年11月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于鼓浪屿的，问题是“鼓浪屿上的最高峰有不登不算到厦门之称的景点是什么?”这个问题其实还是很冷门的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

image.png

鼓浪屿上的最高峰有不登不算到厦门之称的景点是什么 11.28蚂蚁庄园今日答案

今天问题：鼓浪屿上的最高峰有不登不算到厦门之称的景点是什么？

A、日光岩

B、北固山

正确答案:日光岩

日光岩（英文:Sunlight Rock）俗称"岩仔山"，别名"晃岩"，相传1641年，郑成功来到晃岩，看到这里的景色胜过日本的日光山，便把"晃"字拆开，称之为"日光岩”。

俗话说:“不登日光岩，不算到厦门”，日光岩是鼓浪屿的最高峰，最高海拔92.7米。日光岩是厦门著名的名胜古迹，不但风景优美，还有很多著名的摩崖石刻。

日光岩东面巨石匾:有三幅楷书题刻，一幅横题“天风海涛”在上端;其下二幅直题，右为“鼓浪洞天”，左为“鹭江第一”。“鼓浪洞天”每字高约1.20米，宽约1.00米，左侧有楷书小字款跋三行，惜已风化，可辨读者为:“明万历元年春丹阳少鹤丁一中题并书。同游者儒士黄俊明、曾一贯、曾一唯、陈建明、曾鸣凤、洪油、洪沧。”此题刻镌于1573年，是日光岩年代最早的题刻。

淘宝天猫双11热门会场淘宝天猫双11优惠力度
天猫双11超级红包主会场最高领8888元
预售玩法会场每付一笔订单，开一次红包
天猫超市领券满减更优惠
进口超市进口超市-爆款不只5折
流行女装限时付定享立减
大牌美妆会场大牌美妆，付定抢买1享10！
大牌男装大牌男装付定立减
大牌手机大牌手机限时直降，24期分期免息
全球尖货全球尖货付定立减百元
母婴亲子大额券限时抢，付定最高减900
苏宁爆款苏宁手机家电爆款，抢限时5折
品质家电抢24期免息
潮流小家电抢24期免息
国际直营时尚馆折上立减更优惠！
大牌男装大牌男装付定立减
直营个护大牌个护会场享潮流爆款
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM