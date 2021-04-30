苹果AR头显将于明年亮相 目标是10年后取代iPhone！

苹果公司正在研究 "苹果眼镜"或其他未来的苹果AR设备如何完全跳过小屏幕，而使用微型投影仪将图像直接传送到佩戴者的视网膜上。苹果可能很快就会对其术语 "视网膜显示器"有一个完全不同的含义。与其说是一个分辨率高到我们眼睛无法分辨单个像素的屏幕，不如说根本就没有屏幕。"直接视网膜投影仪"是一项新授予苹果的专利，它声称这种直接投射到眼睛里的方式可能是AR的最佳选择。具体来说，它可以防止在头显上观看AR或VR会导致的头痛