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苹果AR头显将于明年亮相 目标是10年后取代iPhone！

2021-11-26 16:26 · 稿源：站长之家

天风国际分析师郭明錤最新研报指出，苹果将在2022年推出AR头戴装置，预测苹果的AR头戴装置配备2个索尼提供的4K Micro OLED显示器，对运算能力要求显著高于iPhone，故需要Mac等级的处理器。

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苹果的目标是10年后AR可取代iPhone，从处理器设计可看出苹果 AR头戴装置与竞争对手的最大差异:一是具备Mac （PC） 等级的运算能力;二是可独立运作，不需依赖Mac (PC) 或iPhone (手机);三是支持广泛应用而非特定应用。

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