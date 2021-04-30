苹果AR头显将于明年亮相 目标是10年后取代iPhone！

天风国际分析师郭明錤最新研报指出，苹果将在2022年推出AR头戴装置，预测苹果的AR头戴装置配备2个索尼提供的4K Micro OLED显示器，对运算能力要求显著高于iPhone，故需要Mac等级的处理器。
苹果的目标是10年后AR可取代iPhone，从处理器设计可看出苹果 AR头戴装置与竞争对手的最大差异:一是具备Mac （PC） 等级的运算能力;二是可独立运作，不需依赖Mac (PC) 或iPhone (手机);三是支持广泛应用而非特定应用。
天风国际分析师郭明錤最新研报指出，苹果将在2022年推出AR头戴装置，预测苹果的AR头戴装置配备2个索尼提供的4K Micro OLED显示器，对运算能力要求显著高于iPhone，故需要Mac等级的处理器。
苹果的目标是10年后AR可取代iPhone，从处理器设计可看出苹果 AR头戴装置与竞争对手的最大差异:一是具备Mac （PC） 等级的运算能力;二是可独立运作，不需依赖Mac (PC) 或iPhone (手机);三是支持广泛应用而非特定应用。
虽然一直有传闻称苹果正在打造所谓的增强现实（AR）头戴式装置，但我们迟迟未能见到它的身影。不过由近日披露的投资者纪要可知，这款设备或遵循 2014 年初代 Apple Watch 的发布窗口。摩根士丹利分析师解释称，苹果已经积累了多年的专业知识和经验，且这款 AR 设备已经做好了“即将推出”的准备。此前苹果已经申请了多项专利，并且涵盖了可穿戴设备的方方面面，包括用户界面（UI）、输入机制等。熟悉初代 Apple Watch 发布前密集爆
凤凰网科技讯 北京时间11月15日消息，目前，苹果公司与Facebook母公司Meta之间的较量看起来主要集中在隐私领域，但是双方围绕着增强现实(AR)、可穿戴设备以及智能家居设备展开的竞争似乎正在酝酿中。外媒知名记者马克古尔曼(Mark Gurman)上线了最新一期《Power On》栏目，比较了两家公司在AR、智能手表以及智能家居设备领域的计划。此前，苹果发布的隐私更新影响了Meta的业务，引发了后者对苹果App Store政策的批评。古尔曼认为，?
凤凰网科技讯 北京时间10月30日消息，苹果当地时间星期五在一份监管文件中披露，公司产品在游戏领域成为索尼Playstation、微软Xbox和任天堂竞争对手。之前，苹果只是声称其产品在智能手机领域的竞争对手是谷歌Android，在PC领域的竞争对手是微软Windows。在今年早些时候牵涉Epic Games的反垄断诉讼中，苹果竞争对手是一个重要概念。苹果在法庭上声称它不具有垄断地位，因为App Store在游戏领域面临激烈竞争。最终法院裁定苹果在手?
苹果公司正在研究 "苹果眼镜"或其他未来的苹果AR设备如何完全跳过小屏幕，而使用微型投影仪将图像直接传送到佩戴者的视网膜上。苹果可能很快就会对其术语 "视网膜显示器"有一个完全不同的含义。与其说是一个分辨率高到我们眼睛无法分辨单个像素的屏幕，不如说根本就没有屏幕。"直接视网膜投影仪"是一项新授予苹果的专利，它声称这种直接投射到眼睛里的方式可能是AR的最佳选择。具体来说，它可以防止在头显上观看AR或VR会导致的头痛
虽然苹果与 Facebook（现 Meta）之间的竞争主要还是围绕着用户隐私政策而展开，但两家科技巨头很可能正围绕增强现实、可穿戴、以及智能家居等领域暗下较劲。在最新一期彭博“Power On”通讯中，Mark Gurman 潜心对比了两家硅谷企业在 AR、智能手表、家居设备等方面的举措。此前由于苹果颁布了严重影响广告业务的隐私政策更新，Facebook 一直在高调抨击苹果 App Store 。不过在 Mark Gurman 看来，随着双方逐渐涉入其它领域，它们很
据国外媒体报道，昨晚索尼正式宣布，苹果Apple Music上架PS5平台，PS5也是首款支持 Apple Music 的主机。订阅这项服务的玩家将可在PS5上聆听9000万首歌曲、观看4K MV，访问播放列表，Apple Music Radio等。
商业地产公司Crescent Real Estate LLC最近将其在博尔德东部园区的资产投放市场。据报道，该公司正试图出售21栋大楼中约100万平方英尺的空间。在办公空间的营销材料中，卖家兜售了一个「未披露的科技租户」。报道称有很多证据表明苹果公司就是这个租户，它在该商业园区占据了近24万平方英尺的空间。
PS5实现了与Apple Music流媒体服务的无缝衔接，可播放背景音乐和音乐视频。即使是在游戏过程中，用户也可以播放背景音乐。用户可使用PS键访问控制中心，来选择音乐功能。在该界面中，AppleMusic 订阅用户可以找到与他们所玩游戏相匹配的推荐音乐，也可从曲库中选择播放列表，或从Apple Music其他播放列表中选择。
天风国际分析师郭明錤最新研报指出，苹果将在2022年推出AR头戴装置，预测苹果的AR头戴装置配备2个索尼提供的4K Micro OLED显示器，对运算能力要求显著高于iPhone，故需要Mac等级的处理器。
据国外媒体报道，最新泄露的有关苹果AR/VR（增强现实/虚拟现实）头盔的信息表明，它将是一款高端设备，可能会在2022年推出。
近日，由国家发展改革委牵头组织，金融管理部门、网信部门等多方参与的虚拟货币“挖矿”治理工作在全国范围内开展，严查严处各省市区国有单位机房..
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11 月 26 日，钉钉发布《钉钉安全白皮书3.0》（以下简称：白皮书），向社会公布钉钉在数据安全方面的流程、机制、技术及实践方法。从诞生第一天起..
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我国已经连续 11 年居世界第一制造大国，制造业的占比比重对世界制造业贡献的比重接近30%，但同时，也有越来越多权威人士提出，我们要从“中国制造..
这些年，随着大屏设备的不断普及，包括大屏智能手机、平板电脑、大屏电视等，各种花样的广告也不断的侵蚀着这些大屏设备，令人非常苦恼。官方多部..
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11 月 26 日，CCTV-4《中国新闻》栏目聚焦正在意大利米兰举行的国际摩托车博览会（EICMA），报道了以雅迪为代表的中国电动车品牌参展，并对雅迪通..
今日，美团发布2021年第三季度业绩报告称，该季度实现营收488.3亿元，同比增长37.9%。净亏损99.9亿元，市场预估亏损70.4亿元。..
信息爆炸、信息过载、信息乱流等词语，已是大众频繁使用的时代注脚。互联网让所有人都拥有了生产、聚合、传播和获取信息的能力，信息飞速膨胀。大..