站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:三星电子也是全球少数可以自己设计和制造的芯片公司。与苹果不同的是，三星还使用高通和联发科等公司的芯片，以及自己的Exynos SoC。

到目前为止，大多数三星手机一直在使用第三方芯片，而不是三星自己的芯片，但随着三星电子计划减少对美国芯片制造商高通的依赖，这种情况可能很快就会改变。

目前，三星智能手机中只有大约20%是由自己的Exynos系列芯片。高通在中端和高端智能手机中占据主导地位，许多新的入门级手机现在都采用联发科芯片。

从2022年开始，根据电子时报的报告，搭载自家Exynos芯片的三星 Galaxy 智能手机的数量将增加两到三倍，系统 LSI 部门的产能将增加一倍以上。

这一举措的原因之一是全球芯片短缺。由于高通骁龙888芯片短缺，该公司不得不多次推迟发布三星Galaxy S21 FE智能手机，该手机现在计划于明年1月正式上市。这对三星的销售和发布时间表造成了重大打击。

三星有望很快推出其Exynos2200 SoC，这款即将推出的芯片的GPU测试结果已在网上泄露。这表明Exynos2200上的 AMD RDNA2驱动的6核GPU的峰值性能比 Exynos2100提高了31%到34%，考虑到我们通常会看到20%到25%的性能提升来说，这一升级幅度相当大。

据称，三星Exynos2200将使用今年推出的新ARMv9架构。这一架构将更重视人工智能、机器学习和安全性。但是，Exynos2200与A15骁龙8Gen1（又名骁龙898）等真正的竞争对手相比的表现还有待观察。