百度公开货物自动分类专利 可根据分类结果对货物分拣和批量派送

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:企查查APP显示，11月26日，百度在线网络技术（北京）有限公司公开“货物分类方法、装置、设备以及存储介质”专利，公开号为CN113706065A。
专利摘要显示，本申请涉及物流技术领域，可根据确定的结构化地址，对所述待配送货物进行分类，以根据分类结果完成对货物的分拣和批量派送。本申请实施例可以实现待配送货物的自动分类，从而减少货物分类成本，提高货物分类的准确率。
站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:企查查APP显示，11月26日，百度在线网络技术（北京）有限公司公开“货物分类方法、装置、设备以及存储介质”专利，公开号为CN113706065A。
专利摘要显示，本申请涉及物流技术领域，可根据确定的结构化地址，对所述待配送货物进行分类，以根据分类结果完成对货物的分拣和批量派送。本申请实施例可以实现待配送货物的自动分类，从而减少货物分类成本，提高货物分类的准确率。
百度今天发布全员信，宣布罗戎（Julius）今天正式加盟百度，任集团公司首席财务官（CFO），向百度CEO李彦宏汇报。
在推出之前，Apple Watch Series 7预计将采用现在在iPhone 13以及iPad Pro中看到的平边设计。据称，其渲染图已经在一份苹果新专利申请中显示出来，泄露的渲染图显示了一个更方正的底盘，其他泄露报告也声称如此。这份名为"带玻璃外壳的可穿戴电子设备"新专利申请显示，苹果至少已经考虑为Apple Watch采用这种设计风格。这份专利申请由苹果公司在2020年5月提交，其28张图纸中的22张至少与之前权利要求中的部分内容相符。其余的图纸?
近期互联网知名人士扎克伯格宣布将Facebook更名为Meta，以全面布局元宇宙。这让本就火热的“元宇宙”概念热度爆增。
最近，元宇宙概念火爆，脸书、苹果等巨头纷纷布局该领域。天眼查信息显示，近日，百度在线网络技术（北京）有限公司申请注册“metaapp”商标，国际分类涉及网站服务、科学仪器。目前商标状态均为申请中。
百度集团港股估计今日低开，午盘股价跌8.01%，报156.1港元。昨日百度发布了截至9月30日的2021年第三季度财报，公司总营收为319亿元，同比增长13%；但是三季度公司净亏损166亿元，去年同期为净利润137亿元；不按美国通用会计准则，公司获取净利润51亿元，同比减少27%。
11月17日晚，百度发布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度，百度实现营收319亿元，归属百度的净利润50.9亿元，超出市场平均预期。该季度，百度持续研发投入，攻坚硬核技术。第三季度，百度研发费用支出62亿元，同比增长35%。值得一提的是，百度APP最新月活已达6.07亿，同比增长12%，日登录用户占比达到79%，创历史新高。而根据腾讯日前公布的Q3财报，QQ智能终端的月活跃账户数为5.74亿，同比下降7.1％。百?
今日，百度宣布，任命罗戎为集团公司首席财务官（CFO），向百度CEO李彦宏汇报。前任CFO余正钧将轮岗，担任集团公司首席战略官(CSO)。
在使用百度网盘的过程中，很多小伙伴会遇到文件提示违规”的情况，遇到这种问题怎么办？百度网盘官方今天回应称，如果文件因违规被屏蔽而无法查看、分享、下载，可以选中单文件-【更多】-【！】-【去申诉】，进行线上反馈。官方在收到相关反馈后，会有专人尽快进行处理。此外，百度网盘还集中回答了多个问题，包括如何注销账号？无法注销提示有文件怎么办？购买联合会员如何领取福利？等等。如何注销账号？百度帐号注销流程如下：1
11月2日，工信部宣布开展信息通信服务感知提升行动，在网盘类服务方面，行动明确，在同一网络条件下，向免费用户提供的上传和下载的最低速率应确保满足基本的下载需求
11月2日，北京原艺文化传播有限公司成立，法定代表人为胡田子，注册资本100万元人民币，经营范围包含:出版物零售;营业性演出;演出经纪;互联网信息服务等。
在11月27日，2021亚洲青年领袖论坛在广州南沙开幕，李子柒现身会场，在“优质内容和热点传播”平行对话中， 李子柒透露，自己近期在研究很多“高难..
截至目前，我国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。所有地级市城区、超97%的县城城区和40%的..
在第一批采用骁龙8Gx Gen1处理器的安卓旗舰中，除了国产品牌，自然也少不了手机一哥三星的身影。此前消息称，三星今年将把采用高通芯片的Galaxy S..
正能量的事情依然在不断发生据媒体报道，11月26日，湖北荆州32岁的外卖员王静送餐途中看到一位老人落水呼救，毫不犹豫下河救人，但遗憾的是，两人..
Intel 12代酷睿首发只有六款K/KF系列不锁频版本，不过非K系列似乎也马上要来了，疑似零售版甚至提前在网上曝光了。有国内用户晒出了i9-12900、i5-..
据科创板日报消息，近日，财付通外汇业务因违规被罚没278万元，对此，财付通回应称，针对2019-2020年例行检查中发现的问题，财付通已第一时间制定..
【TechWeb】11月28日消息，据国外媒体报道，在德国柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德建设超级工厂的特斯拉，也正在该地建设一座电池工厂，生产特斯拉去年..
似乎可折叠显示设备一直在与逆境作斗争。这项技术不仅仍在成熟和昂贵，而且alco的崛起正与不幸的全球市场和经济状况作斗争。即便如此，三星已经成..
关于长城欧拉好猫车机芯片货不对板，致使不少女车主维权一事，还在发酵当中。不过，车主还在维权的时候，而网上就出现了”长城欧拉澄清事实、消除..
网红袋装螺蛳粉品牌好欢螺在官微发布说明函，回应在小红书、微博等平台出现甚至一度登热搜的虫卵”事件。好欢螺坚称其生产、消毒、包装等工艺完善..
很多消费者买了特斯拉Model 3/Y之后，总觉得非常不适应，原因就在于这两款车均没有仪表盘，查看车速等重要信息时，需要侧着头看中控屏。那么有没有..
今天凌晨，好欢螺官方微博回应近期的“虫卵事件”，称干料包、菜包等均经过巴氏灭菌消毒处理，符合食品安全标准。并表示商业诋毁时有发生，将对该..
到目前为止，英特尔是唯一一家披露了基于其未来Xe GPU核心的ARC游戏GPU阵容的长期路线图的公司。凭借设计和开发市场上最好的游戏GPU的愿景，英特尔..
看起来NVIDIA最入门级的“安培”系列显卡GeForce RTX3050并没有计划在2022年之前推出。在Videocardz披露的新信息中指出，RTX3050将在接近2022年中..
QuantumScape--一家固态电池初创公司--于本月早些时候宣布，其2021年的最终目标已提前实现。该目标跟电池的寿命有关，据悉，它应该能够承受住800次..
英特尔即将推出第12代AlderLake-S非K台式机CPU系列，而在线零售商已经列出了零售芯片的阵容。英特尔Non-K系列更多的是用于标准桌面应用更有成本效..
Linux主创Linus Torvalds今天早些时候为英特尔CPU在内核合并了几个重要的补丁，这与Linux上的性能状态（P-State）有关。其中一个包括对最近发现的..
日前，外媒刊文谈论了Epic Tim Sweeney近日的东半球之行。期间，他赞扬了韩国的新法律，该法将迫使移动平台向竞争者开放其应用商店的支付选项。Sw..
11月28日，昨日晚间，Steam同时在线人数再创新高，正式突破2700万大关。据SteamDB数据显示，Steam创下了27182165个同时在线玩家的历史新高峰，同时..
根据Adobe Analytics的数据，随着越来越多的美国人利用早些时候提供的优惠，黑色星期五的网络支出首次下降--为89亿美元。该公司发现，去年黑色星期..