百度公开货物自动分类专利 可根据分类结果对货物分拣和批量派送

在推出之前，Apple Watch Series 7预计将采用现在在iPhone 13以及iPad Pro中看到的平边设计。据称，其渲染图已经在一份苹果新专利申请中显示出来，泄露的渲染图显示了一个更方正的底盘，其他泄露报告也声称如此。这份名为"带玻璃外壳的可穿戴电子设备"新专利申请显示，苹果至少已经考虑为Apple Watch采用这种设计风格。这份专利申请由苹果公司在2020年5月提交，其28张图纸中的22张至少与之前权利要求中的部分内容相符。其余的图纸?