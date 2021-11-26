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百度公开货物自动分类专利 可根据分类结果对货物分拣和批量派送

2021-11-26 15:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:企查查APP显示，11月26日，百度在线网络技术（北京）有限公司公开“货物分类方法、装置、设备以及存储介质”专利，公开号为CN113706065A。

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专利摘要显示，本申请涉及物流技术领域，可根据确定的结构化地址，对所述待配送货物进行分类，以根据分类结果完成对货物的分拣和批量派送。本申请实施例可以实现待配送货物的自动分类，从而减少货物分类成本，提高货物分类的准确率。

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