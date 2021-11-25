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英特尔开始向制造商出货移动12代酷睿芯片

2021-11-25 10:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:几周前，英特尔正式发布了其下一代Alder Lake处理器，开启了该公司第12代酷睿芯片的序幕。现在，该公司正准备推出相同的移动版本。

英特尔

在发布之前，英特尔已经开始向笔记本电脑制造商发货。英特尔公司通过推特证实了这一点，这表明距离正式发布或公告应该不远了。根据目前的信息，英特尔十二代Alder Lake-P系列包括具有两个Golden Cove性能 （P） 内核和八个Gracemont效率 (E) 内核的低端型号。

据报道，移动版CPU 的一些高端版本将由六个P核和八个E核提供动力。也有人说，顶级英特尔Alder Lake-P芯片将配备14个内核和20个线程。

近日，即将推出的酷睿i7-12700H出现在测试中，表明其多核性能比上一代快了45%以上，它还可以超过AMD的旗舰处理器35%。

英特尔酷睿 i7-12700H 的另一项测试表明，它在与Apple Silicon芯片的竞争中处于领先地位，因为测试显示 Alder Lake-P 的速度可能比新推出的 Apple M1Max 芯片快近50%。Cinebench R23基准测试显示，英特尔芯片的表现比M1Max高出49%，得分高达18，501分。

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