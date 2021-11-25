淘宝灰度测试一起逛功能

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:近日，有网友在社交平台反馈称，淘宝开始灰度测试“一起逛”功能，用户可以在我的订单页面，点击右上方的三个点，找到该功能。
据悉，参与灰度测试的用户可以向好友发起语音通话，同时还可以查看好友正式浏览的商品，通话结束后，还会显示共同“逛街”的时间。
在分享购物方面，此前，在双十一期间，淘宝还曾上线了一键分享购物车功能。
用户可打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。
站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:近日，有网友在社交平台反馈称，淘宝开始灰度测试“一起逛”功能，用户可以在我的订单页面，点击右上方的三个点，找到该功能。
据悉，参与灰度测试的用户可以向好友发起语音通话，同时还可以查看好友正式浏览的商品，通话结束后，还会显示共同“逛街”的时间。
在分享购物方面，此前，在双十一期间，淘宝还曾上线了一键分享购物车功能。
用户可打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。
在一次刷到店铺视频推荐后，小蕊发现开箱测评、指甲油试色、穿搭分享等等种草内容都能在淘宝看到，这打破了她对淘宝的传统认知。
继全面整合“直播、短视频、图文”，京东内容生态再升级，京东首页“发现”频道正式升级为“逛”。京东双11期间，“逛”将以“发现宝藏”为主题，通过种草内容帮助消费者发现趋势品、新品和爆品，并带来权威大咖解读悦己进化论、宅家自由派、自然美出圈等七大趋势的视频内容。
今年双11，阿里取消了实时滚动播报的GMV大屏，逃离了“数字绑架”，战绩公布也姗姗来迟。最终，阿里双11总交易额为5403亿，开售第一小时超过2600个品牌成交额超过去年首日全天。
11月22日晚，知乎发布第三季度财务报告。核心数据保持增长，截至9月30日，知乎总营收为人民币8.235亿元，同比增长115.1%。毛利润为4.248亿元，同比增长93%。净亏损为2.698亿元，同比扩大，环比收窄。
近年来，随着国内移动互联网的火速发展，诞生了不少微信、淘宝、抖音之类的“超级平台”，在市场上也被称之为“国民级”应用，几乎覆盖到了每个人的生活、工作之中。
今年的双十一，又是各大电商平台全面开花的一年，据不完全统计，今年双十一期间，综合电商GMV高达9523 亿元，同比增长13.4%，与往年电商平台占据绝对主导地位不同，浩浩荡荡的直播大军成了今年最大的看点之一，共获得了737.6 亿元的销售业绩，占据电商重要销售渠道位置。然而电商平台推广成本较高，还要面临同质化厮杀，而短视频平台依赖算法，不买流量复购会很低，反馈也非常不稳定，如何获取优质流量，又如何对流量进行承接，把?
双11已过，这几天总算歇了口气。备战双12之际，在淘宝选品中发现一些很渣的信息差，或许这种项目你压根想不到能作为一个拓展性强的副业。
今天是双11大促之日，网友纷纷选择在这一天下单扫货。由于购买人数太多，服务器不堪重负崩了。11月11日凌晨，不少网友微博反映淘宝APP崩了。系统提示同一时间下单人数过多，建议您稍后再试”。今年是第13个天猫双11，广大买家的购买热情有增无减。天猫公布的数据显示，截至11月11日0点45分，已有411个去年成交额过百万的中小品牌，今年销售额突破千万；更有40个去年双11成交额千万级的品牌，在今年双11成交额突破了1亿元大关。值得
这两天在用淘宝 App 剁手的时候突然发现他们的产品改版了，说实话，比之前的老版本好太多。最直观的感受是商品结算页的变化，目测这会直接带来订单转化率的提升。以淘宝的体量换算成业绩，哪怕只提升0.001%，那也是一笔不小的数目。
今年双11刚结束，各大平台纷纷交出成绩，其中最不能忽视的就是「直播带货」。前有「头部主播」李佳琦、薇娅不断刷新带货纪录，后有品牌自播在本次双11中大爆发。数据显示:
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