首页 > 热点 > 关键词  > 淘宝最新资讯  > 正文

淘宝灰度测试一起逛功能

2021-11-25 10:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:近日，有网友在社交平台反馈称，淘宝开始灰度测试“一起逛”功能，用户可以在我的订单页面，点击右上方的三个点，找到该功能。

QQ截图20211125100139.jpg

据悉，参与灰度测试的用户可以向好友发起语音通话，同时还可以查看好友正式浏览的商品，通话结束后，还会显示共同“逛街”的时间。

QQ截图20211125094632.jpg

在分享购物方面，此前，在双十一期间，淘宝还曾上线了一键分享购物车功能。

用户可打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM