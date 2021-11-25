淘宝灰度测试一起逛功能

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:近日，有网友在社交平台反馈称，淘宝开始灰度测试“一起逛”功能，用户可以在我的订单页面，点击右上方的三个点，找到该功能。

据悉，参与灰度测试的用户可以向好友发起语音通话，同时还可以查看好友正式浏览的商品，通话结束后，还会显示共同“逛街”的时间。

在分享购物方面，此前，在双十一期间，淘宝还曾上线了一键分享购物车功能。

用户可打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。