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Spotify用户因缺乏原生HomePod支持而转向Apple Music等平台

2021-11-23 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日消息:据MacRumors 报道，Spotify用户因缺乏对HomePod的支持而对这家音乐流媒体巨头越来越不耐烦，甚至取消订阅并转向Apple Music等平台。

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一年多前，在2020年的全球开发者大会上，苹果宣布将为HomePod增加第三方音乐服务支持。几个月后，苹果强调了一些将利用这项新功能的应用程序，包括亚马逊音乐、Pandora 和iHeartRadio。值得注意的是，Spotify被排除在该名单之外。

虽然在宣布第三方支持时，HomePod仍然是一个相当小众的产品，但由于最近刚刚推出了新颜色的99美元的小型HomePod mini，该产品已经慢慢变得更加主流。

苹果为新客户提供了为期三个月的苹果音乐免费试用，其中确实包括对HomePod的原生支持。拥有特定AirPods和Beats型号耳机的Apple Music新用户可以免费获得六个月的Apple Music。

Spotify 曾表示计划在其 iOS 应用程序中支持 AirPlay2。虽然 AirPlay2允许用户通过他们的 HomePod 播放 Spotify 上的音乐内容，但其并非原生支持 HomePod。

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