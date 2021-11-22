小米起诉数码博主名誉侵权 索赔100万被法院驳回

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:企查查App显示，近日，小米与博主“龙二Pro”名誉权纠纷一审判决书公开。原告小米公司诉称被告多次恶意发布不实内容，如小米电视燃烧、手机性能不佳相关内容，索赔100万元。
法院认为，该博主发布的内容不具有主观上的过失，未构成对小米科技公司名誉权的侵害，但该博主今后发文时应将不同的观点进行客观的展示。
判决结果为，驳回小米公司的诉讼请求。 案件受理费13800元，由原告小米科技有限责任公司负担。
站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:企查查App显示，近日，小米与博主“龙二Pro”名誉权纠纷一审判决书公开。原告小米公司诉称被告多次恶意发布不实内容，如小米电视燃烧、手机性能不佳相关内容，索赔100万元。
法院认为，该博主发布的内容不具有主观上的过失，未构成对小米科技公司名誉权的侵害，但该博主今后发文时应将不同的观点进行客观的展示。
判决结果为，驳回小米公司的诉讼请求。 案件受理费13800元，由原告小米科技有限责任公司负担。
北京锤子数码科技有限公司新增破产重整信息，申请人为深圳市新宇腾跃电子有限公司，案号为（2021）京01破申590号，公开日期11月11日。<br/>
投影仪作为人们办公家用的重要智能产品，也成为了众多家庭的必然选择，但是投影品牌多、产品型号多，问题也随之而来，让很多选购者都纠结于“投影仪挑选难”。张睿专业从事投影相关工作近十年，常以自购方式测评各品牌投影仪的质量和性能，对此了解颇深。那么今天，我就为大家详细地总结一些投影仪选择攻略，并总结投影仪排行榜供大家选择。投影仪选择攻略:(1)投影仪选购攻略第一条:找正规渠道，不要贪小便宜。有时我们就会收到一?
随着蓝牙技术的成熟，蓝牙耳机性能也越来越完善，但市面上依旧存在很多蓝牙耳机有连接不稳定、音质差等问题，因此不少朋友在选择蓝牙耳机的时候都被坑过。要说到蓝牙耳机哪个品牌最好?老赵作为数码测评员，对蓝牙耳机是很有发言权的，下面就根据我多年的经验，总结五款目前最值得入手的蓝牙耳机。第一、JEET Air2 蓝牙耳机JEET是由腾讯、创新工场投资的专业音频技术品牌，在音频解析上有十多年技术研发的经验积累，同时也是被圈内?
今日，数码博主Blood旌旗”爆料，官方部门开始现场核查享受新能源推广补贴的新能源汽车，其特斯拉Model 3被抽中。特斯拉发布的消息显示：2021年11月起，官方部门将对2019-2020年度享受国家补贴的新能源汽车开展现场核查。特斯拉公司现按照要求全面配合官方开展相关工作。我们特别提醒您，您的车辆已被抽中，需要完成现场核查。特斯拉项目成员将在近期联系您，帮助您顺利完成相关核查。不过，关于具体的抽查项目，目前还没有官方消?
如今，投影仪对于大多数人而言并不是一个新词汇，因为各类家用投影品牌的出现，使得整个投影市场变得数量、种类繁多，所以很多人都有这样的疑问:投影仪怎么选择?什么品牌的好?本人是数码达人王尔，多年来通过自购、产品众测、商品鉴赏会等途径对市面上销售的投影产品了解颇多，也为众多公司、个人提供过优质的品鉴、推荐服务。今天，就由我带领大家看看投影仪选择时需要注意的方面，并总结投影仪排行榜供大家选择参考。投影仪选择?
关于投影仪，不少人有这样的疑问:最好的投影仪是啥牌子?一直以来，无论是国产品牌还是国外品牌，都力争在中国的市场上占有一席之地，比如明基、极米、腾讯极光、坚果、泰捷等等品牌都凭借自身的技术优势拥有了不少的忠实用户。本人是数码达人钟翔，长期以来一直从事投影产品相关测试工作，多年下来积累了不少经验。那么下面，我就以专业的角度为大家盘点投影仪排行榜。1、泰捷WEBOX T1 投影仪关注点:三千元以内性价比最高价格: 169
一年一度的双 11 大促来了，域名优惠也少不了，这个时候是一年中最适合屯域名和续费域名的时候了，因为这个时候不少域名注册局会针对双 11 推出力度最大的优惠活动，一般来说，优惠活动包括：首年注册、溢价域名以及域名续费等。目前国内域名优惠后缀最大，力度最大的平台应该要属西部数码了，我们一起来看看今年哪些域名域名值得入手：以域名首年注册为例，今年参加双 11 优惠的域名后缀比较多，其中.xyz首年注册仅需 4 元，.onli
在没开始运营小红书之前，所有的问题都集中在怎么快速涨粉上，但实际运营之后就发现这种问题有多么可笑。就像我们进入社会时一样，所有人的关注点都集中在实现自己的理想，做自己想做的事情。
说到蓝牙耳机，大家想必都不陌生了，很多朋友已经放弃使用有线耳机，而是用蓝牙耳机来替代。蓝牙耳机的性能也越来越完善，不论是蓝牙连接的稳定性还是音质和续航都有了巨大改善，但市面上很多蓝牙耳机依然存在各类问题，不少人都踩过坑，要说蓝牙耳机怎么挑选?张扬是很有发言权的，从毕业就一直从事评测行业，多年来也积累了不少粉丝，下面就来盘点目前张扬认为最值得入手的蓝牙耳机推荐。第一款:JEET Air2 蓝牙耳机推荐理由:专为?
大家好，这里是草莓数码，很高兴再次和大家见面。今天要跟大家聊的数码产品是当下最火热的蓝牙耳机，最近收到了很多粉丝的私信，不知道蓝牙耳机哪个牌子好，有没有 300 元内平价好用的蓝牙耳机推荐?于是下面，就根据我们多年的评测经验，精选五款 300 元内最好的蓝牙耳机分享给大家。1、JEET Air2 真无线蓝牙耳机草莓数码首推JEET，因为它一直拥有音视频领域的技术积累和沉淀，为国内外多家著名企业做过技术方案，同时对硬件拥有相
加密货币的价格不断上涨，虽然这对矿工来说是个好消息，这也意味着更多的人加入了这一行列，更多的能源也因此被消耗掉。瑞典认为这种活动对环境的..
作为骨灰级玩家的你如果正在寻找一台难得的Xbox SeriesX，现在可以检查一下你的电子邮件收件箱。过去一周，微软通过电子邮件向微软商店发送了特殊..
11月24日晚，小米集团在港交所发布公告，称董事会谨此宣布，于2021年11月24日根据股份奖励计划奖励合共59788554股奖励股份予2024名选定参与者。其..
如今的高端显卡越做越庞大，甚至很多主流显卡都要配备三风扇，结果比搬砖都要厚重，让众多ITX爱好者无所适从。今天，影驰正式发布了RTX 3060 12GB..
eMule（电骡）是一个开源免费的、遵循 GNU GPL v2 协议发布的 P2P 文件共享软件，基于 Kademlia网络 和 eDonkey2000 所使用的 eDonkey（电驴）网络..
凤凰网科技讯 11月24日晚间消息，今日上午，一张神秘截图在微信群中疯传，截图显示，“今晚10点，接到工信部某局电话通知，从即时起，腾讯计算机主..
据国家IPv6发展监测平台监测数据显示，截至2021年10月，我国IPv6活跃用户数达5.68亿，占全部网民数的56.23%。流量方面，城域网IPv6流量占比为5.87..
近段时间，元宇宙这个概念被全球各大公司炒的热火朝天，大家也都在期待着有公司能真正的呈现出元宇宙的效果。而按照之前的介绍，游戏与元宇宙的关..
制作WSATools的开发者Simone Franco今天在他的博客文章中分享了他的应用程序被微软从在线商店中删除的原因，WSATools是一个第三方应用程序，它可以..
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前不久，Xbox主机迎来20周年纪念。可能是作为纪念活动中的小花絮，微软居然大方晒出了一封当年公司副总裁写给任天堂高管的一封信，内容是说服对方..
11月19日，北京勾正数据有限公司（以下简称“勾正数据”）通过中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)的审核认证，正式加入“个人信息保护合..
【TechWeb】11月24日消息，据央视报道，今年以来，在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开..
日前，有报告称特斯拉火星车”Cybertruck电动皮卡已经堆积了120万辆订单，价值超过800亿美元，但至今依然还没有生产计划。甚至特斯拉还因为这120万..
中国首款3.0T V6发动机，纵置9AT变速器”，作为高性能动力总成的首款搭载车型，坦克500未亮相前就受到众多车迷朋友的关注。11月19日，广州车展开幕..
法国几位政府部长发表了一份共同声明，宣布他们已经要求在法国运营的主要搜索引擎和移动应用商店完全隐藏Wish的网站和移动应用。Wish是一个流行的..
今天（11月24日），Epic游戏商城抢先开启了今年的黑五”大促，此次大促将有超过900款游戏及DLC参与特卖，折扣率从最低10%到最高95%不等，本次特惠..
11月24日，有消息称，即日起腾讯计算机主体旗下所有APP将暂停版本更新，各应用商店和分发平台立即执行。腾讯回应表示，正持续升级APP对用户权益保..
前不久，中兴手机官方宣布，将于11月25日正式发布中兴Axon 30 Ultra航天版，该机由张艺谋电影《一秒钟》女主角刘浩存代言。凭借全球首发18G+1TB存..
11月18日-19日，由高效运维社区（GreatOPS）和开放运维联盟(OOPSA)、RPA时代社区联合主办的2021GOPS全球运维大会在上海正式召开。GOPS主要面向运维..