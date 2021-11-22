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小米起诉数码博主名誉侵权 索赔100万被法院驳回

2021-11-22 16:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:企查查App显示，近日，小米与博主“龙二Pro”名誉权纠纷一审判决书公开。原告小米公司诉称被告多次恶意发布不实内容，如小米电视燃烧、手机性能不佳相关内容，索赔100万元。

法院认为，该博主发布的内容不具有主观上的过失，未构成对小米科技公司名誉权的侵害，但该博主今后发文时应将不同的观点进行客观的展示。

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判决结果为，驳回小米公司的诉讼请求。 案件受理费13800元，由原告小米科技有限责任公司负担。

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