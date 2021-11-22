元宇宙概念“头号玩家”中青宝推股票激励计划

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:近期，“元宇宙”概念大火，自宣布将研发一款元宇宙的模拟经营类游戏《酿酒大师》（暂定名）以来，中青宝备受市场追捧，被称为元宇宙概念的“头号玩家”。

11月21日晚间，中青宝（300052）披露了公司股票期权激励计划，该激励计划拟授予的股票期权数量为1060万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.03%。

本激励计划拟向实际控制人、董事长李瑞杰先生以及公司董事、总经理李逸伦先生分别授予263万份股票期权，李瑞杰先生与李逸伦先生系父子关系，二人合计授予526万份股票期权，约占本激励计划公告日股本总额的2.00%。根据《管理办法》的相关规定，本激励计划拟向李瑞杰及李逸伦授予股票期权事项作为单独议案，须经公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。

本激励计划授予的激励对象不超过21人，包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心技术人员或者核心业务人员以及董事会认为应当激励的其他人员，不包括公司独立董事和监事。本激励计划有效期自股票期权授予日起至全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划在2022-2024年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各行权期的行权条件之一。以2021年营业收入为基数，中青宝的营业收入增长率分别不低于10%、20%和30%。

资料显示，中青宝成立于2003年，是一家具有自主研发、运营能力、代理能力的专业化网络游戏公司，也是国内首支A股上市游戏公司。2021年前三季度，中青宝实现营业收入2.57亿元，同比增长约28.53%，净利润实现1357万元，同比增长约7倍。

值得一提的是，11月4日，中青宝曾收到深交所创业板公司管理部发来的关注函，要求就是否存在虚假或误导性宣传，是否存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机等问题进行说明。

中青宝在回复中表示，公司公众号的相关文章不存在虚假或误导性宣传，公众号作为公司对外宣传的窗口，始终按照相关法律和法规真实的宣传公司产品和市场动态，并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。