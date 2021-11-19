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小鹏回应广州车展车主维权 曾在车主群恶意攻击其他车主

2021-11-19 14:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今天是广州车展开幕日，同时小鹏汽车也在今天公布了新款车型G9。然而在车展上小鹏展台发生骚动，一名男子疑似被安保人员驱离现场。

小鹏汽车 (2)

对于该情况，小鹏汽车官方回应称，涉事男子姓叶，是小鹏车主。因为他此前曾多次在车主群内挑起与其他车主的争执，恶意攻击其他车主，在多位车主的要求下，小鹏汽车方面将叶先生请离了车主群。双方分歧或许是叶先生今天出现在展台的原因。

小鹏汽车还表示，这件事并不影响叶先生作为小鹏G3的车主，享受和其他车主一样的售后服务。

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