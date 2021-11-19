腾讯视频上线单剧会员

在前段时间的国庆假期期间，爱奇艺、腾讯视频、优酷三大平台纷纷宣布，正式取消超前点播服务，这也算的在广大网友吐槽许久后的一大改进，一定程度上也保护了各平台付费会员的权益。需要注意的是，虽然超前点播已经取消，但还是有很多视频网站会员觉得自己的权益受到了侵犯，其中最重要的一项就是影视广告。其实，有很多用户购买会员的原因之一就是为了跳过超长的广告，改善自己的观影体验，但是目前各大平台针对会员免广告”的待遇