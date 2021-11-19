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腾讯视频上线单剧会员

2021-11-19 14:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:此前，因《扫黑风暴》超前点播模式必须按顺序付费解锁，腾讯视频被上海市消保委点名涉嫌捆绑销售。

10月4日，腾讯视频等平台宣布，取消剧集超前点播服务，并停止超前点播内容更新。

QQ截图20211119142153.jpg

不过就在近日，有网友发现，腾讯视频上线了非会员用户可单独购买剧集会员功能，仅需3元，就可使用3个月。

目前，仅部分短剧支持该功能。

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