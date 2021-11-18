站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:港交所信息显示，微博通过港交所上市聆讯。
数据显示，2018-2020微博营收分别为17.18亿美元、17.67亿美元、16.90亿美元。2021年第三季度微博营收达6.07亿美元，同比增长30%。
用户数方面，2021年9月，微博月活跃用户数达5.73亿，来自移动端比例达到94%;日活跃用户数达到2.48亿。
站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:港交所信息显示，微博通过港交所上市聆讯。
数据显示，2018-2020微博营收分别为17.18亿美元、17.67亿美元、16.90亿美元。2021年第三季度微博营收达6.07亿美元，同比增长30%。
用户数方面，2021年9月，微博月活跃用户数达5.73亿，来自移动端比例达到94%;日活跃用户数达到2.48亿。
凤凰网科技讯 11月18日消息，据港交所上市文件，微博通过港交所上市聆讯。公司收入由2018年的17.18亿美元增至2019年的17.66亿美元，但在2020年略微下降至16.89亿美元，主要是由于新冠疫情带来的负面影响和不确定性。
据港交所文件显示，微博今日正式通过港交所上市聆讯。高盛、瑞士信贷、中信里昂证券、中金公司为联席保荐人。
有消息称，Keep、Soul和酷家乐拟将上市地从美国改为港交所。6月23日，社交网络平台Soul宣布暂停美股IPO流程。Soul表示，收到了其他资本运作的可能性，经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。
对微博来说，Q3无疑是一个难捱的阵痛期。响应“清朗”行动整顿饭圈、下线明星势力榜、取消明星超话积分和排名……在外界看来，微博作为娱乐明星粉丝最活跃的平台，如今坚决地“去饭圈化”，或将对其流量形成不可避免的打击。
10月26日，有微博博主反馈称，微博开始测试“炸毁评论”功能，“炸毁”后，该评论除了博主自己看不见外，其余人仍能看见并评论。
北京时间11月7日凌晨，于冰岛雷克雅未克举行的2021《英雄联盟》全球总决赛（以下简称S11）正式落下帷幕。来自LPL赛区的EDG战队最终不负期待，以3比2的成绩击败来自LCK赛区的劲敌DK，成功夺得S11的冠军宝座，帮助LPL赛区拿下第三个召唤师奖杯。在EDG夺冠前，知名脱口秀演员池子（微博ID：@池子池子大池子）就立下flag：EDG赢了我就注销微博”。11月7日下午，池子在微博对网友表示，目前正在推进微博注销，稍安勿躁。有网友留言：玩?
今日，微博官方宣布制定《微博MCN运营管理规范》。明确了MCN机构旗下账号在创建或主持话题时应避免的行为。规范明确，MCN机构旗下账号不得创建或主持热点事件中明显带节奏、引发对立的话题（断章取义、夸张其词、引导攻击、煽动对立等）。
昨日，有网友反馈称，微博在评论区转发、评论、点赞前上线了“炸毁评论”功能。如用户在自己的微博中，有不想看到的评论，则可以使用“炸毁”功能。
昨日晚间，北京朝阳警方发布通报，称因涉嫌在朝阳某小区嫖娼，钢琴家李云迪已被朝阳公安分局依法行政拘留。上述消息公开后不久，引发网友热议，李云迪商务合作或品牌代言方陆续删除与李云迪有关信息，并与其解约。
第三季度财报发布后，微博似乎有希望止住自饭圈监管趋严以来的股价颓势。11月11日财报发布当天，微博盘前一度涨近8%，随后连续出现三个交易日的股价上涨。
今日晚间，欧莱雅公布面膜差价事件解决方案称，目前最大的争议在于店铺在双十一期间发送的满999减200元的优惠券，使用该优惠券必须购买产品订单金..
据最新报道显示，美国国家公路交通安全管理局周四表示，因安全气囊问题，特斯拉将在美国召回7600辆汽车。文件显示，驾驶员座位的安全气囊可能在展..
11月18日消息，今日，阿里巴巴集团公布2022财年第二季度(202年7月-9月)财报。财报显示，淘特高速增长，单季度新增活跃用户5000万，年度活跃消费者..
阿里巴巴集团发布2022财年第二季度财报。在分析师电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，过去这个季度，阿里巴巴在内需、全球化..
日前，有B站Up主发视频爆料，MIUI系统总负责人金凡加了其微信，征集系统槽点。Up显然很激动，而且他还注意到，在周三晚上22点38分，金凡仍回复微信..
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11月15日，欧莱雅涉嫌虚假宣传登上微博热搜，消费者在李佳琦直播间预售购买的欧莱雅安瓶面膜对比欧莱雅天猫旗舰店贵出170多元。此事引起诸多消费者..
苹果公司的律师提交了一份新的动议，称Epic Games诉案的禁令迫使其AppStore业务发生变化，这将"损害客户"，公司方面希望在所有上诉案件审理完毕之..
在本周的投资人活动中，高通表示，2023年，其供货给iPhone的基带将只占苹果所需的20%。显然，这意味着，届时iPhone上8成的基带来自一家新厂商，虽..
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港交所信息显示，微博通过港交所上市聆讯。数据显示，2018-2020微博营收分别为17.18亿美元、 17.67亿美元、16.90亿美元。2021年第三季度微博营收达..
凤凰网科技讯 11月18日晚，哔哩哔哩宣布拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转换优先债券。同时，公司将给予承销商30天选择权，可增购最多2亿美..
唯品会发布2021年三季度财报，数据显示，三季度，唯品会营收249亿元，同比增长7.5%；净利润6.28亿元。 ..
今日，微信公布了10月微信视频号违规处理名单。数据显示，2021年10月01日至10月31日，微信累计处置1677条色情招嫖视频、785条恶意营销视频、129条..
今日，针对“最早明年5月完成上市进程”的传闻，运动科技公司Keep回应称，关于IPO计划暂无时间表。此前，有媒体报道称，Keep计划在2022年1月向香港..
今日，阿里巴巴公布了2022财年第二季度财报，财报显示，第二季度阿里巴巴营收2006.9亿元，同比增长29%，市场预估2061.7亿元。调整后净利润285.2亿..
11月18日消息，日前，百度发布2021年第三季度未经审计的财务报告，报告期内，百度实现营收319亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）50.9亿..
据报道，哔哩哔哩（简称B站）拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转换优先债券。同时，公司将给予承销商30天选择权，可增购最多2亿美元的债券。..
11月18日，阿里巴巴集团发布2022财年第二季度财报。本季度，阿里巴巴集团营收2006.9亿元人民币，同比增长29%。调整后净利润285.2亿元人民币，同比..
虽然目前来说，安卓阵营的芯片主要以高通和联发科为主，但是其他厂商也一直在伺机而动，希望能挑战前两者的地位，比如在前几年稍有拉胯的三星Exyn..