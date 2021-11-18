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微博通过港交所上市聆讯

2021-11-18 20:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:港交所信息显示，微博通过港交所上市聆讯。

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数据显示，2018-2020微博营收分别为17.18亿美元、17.67亿美元、16.90亿美元。2021年第三季度微博营收达6.07亿美元，同比增长30%。

用户数方面，2021年9月，微博月活跃用户数达5.73亿，来自移动端比例达到94%;日活跃用户数达到2.48亿。

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