微博通过港交所上市聆讯

北京时间11月7日凌晨，于冰岛雷克雅未克举行的2021《英雄联盟》全球总决赛（以下简称S11）正式落下帷幕。来自LPL赛区的EDG战队最终不负期待，以3比2的成绩击败来自LCK赛区的劲敌DK，成功夺得S11的冠军宝座，帮助LPL赛区拿下第三个召唤师奖杯。在EDG夺冠前，知名脱口秀演员池子（微博ID：@池子池子大池子）就立下flag：EDG赢了我就注销微博”。11月7日下午，池子在微博对网友表示，目前正在推进微博注销，稍安勿躁。有网友留言：玩?