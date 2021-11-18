报道称马斯克出售的特斯拉股票已经足够支付他的税单

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:到目前为止，埃隆·马斯克已经出售了他在特斯拉中大约5%的股票。专家表示，马斯克出售的股份已经超过了他目前纳税所需的数额。

自同意出售10%的TSLA股份以来，截至周三，马斯克已经出售了约820万股特斯拉股票。到目前为止，马斯克已经出售了总价值超过88亿美元的股票，而且他还没有停止出售股票的行动。

根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，马斯克本周出售了280万股股票，价值约30亿美元，为他行使的三部分股票期权纳税。据MarketWatch估算，马斯克已经卖出了大约50亿美元的股票，超出了他目前的需求。

密歇根大学商业和法律教授埃里克·戈登想知道马斯克为什么要出售更多的股票来偿还明年到期的债务。戈登认为，只有在马斯克预计股价下跌的情况下，增加未来的纳税义务才有意义。

圣母大学（University of Notre Dame）的会计学教授布拉德·巴德彻(Brad Badertscher)表示，根据马斯克已经出售的股票，他的部分销售收入可能需要缴纳高达40%的联邦税。巴德彻解释说，如果马斯克等一年再出售股票，他本可以把期权税减半。由于他行使了期权，并立即出售了股份，因此所得收入被作为普通收入征税。如果马斯克等一年再出售股票，他的资本利得率会低得多。

虽然一些专家对马斯克最近的股票出售感到惊讶，但那些熟悉特斯拉首席执行官的人似乎并不太在意。例如，Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯表示，马斯克在推特上发布了一项民意调查，询问人们他是否应该出售特斯拉股票，实际上阻止了特斯拉股票的大规模抛售。