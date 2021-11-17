首页 > 业界 > 关键词  > 高通最新资讯  > 正文

高通将为宝马下一代自动驾驶汽车提供芯片 2025年开始生产

2021-11-17 11:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日消息:高通公司周二在投资者推介会上宣布，宝马将在下一代的驾驶辅助和自动驾驶系统中使用其芯片。此外，高通还介绍了如何与Meta Platforms Inc等公司合作开发虚拟现实硬件，以及与微软公司合作开发使用高通芯片的笔记本电脑。

宝马

据了解，宝马将使用高通专门定制的计算机视觉处理芯片来分析来自前、后和环视摄像头的数据。宝马还将使用高通的中央计算芯片和另一组高通的芯片，实现汽车与云计算中心之间的数据交换。宝马公司发言人说，新的高通芯片将用于搭载「Neue Klasse」模块平台的一系列电动车型，这些车型将于2025年开始生产。

高通公司是全球最大的手机芯片供应商，但该公司一直在尝试将业务多元化，其芯片销售收入中超过三分之一来源于非手机业务。高通首席执行官Cristiano Amon表示，他认为公司技术的潜在市场已达到7000亿美元，比手机芯片行业高出7倍，「从来没有像今天这样为高通公司提供如此多终端市场的机会。」

高通欧洲高级副总裁Enrico Salvatori在推特上表示，「我们很高兴宣布与宝马的合作，为宝马的下一个车型带来最新的骁龙（Snapdragon）技术。受益于高度先进的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自主驾驶 (AD) 模块，这些车辆将提供安全、智能和精密的驾驶体验。」

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 衡阳之后，重估自动驾驶落地

    这是自动驾驶发展史上的魔幻现实一幕。公交自动驾驶、出租自动驾驶、观光巴士自动驾驶……清扫车、巡逻车、微循环社区公交、摆渡车，都由自动驾驶系统驱动。这甚至还不是某个特殊节日的演示。在暴雨天、夜晚、早晚高峰的市区和主干道，它们都能照常运营无误。之所以魔幻现实，是因为这样的场景来自现实，更因为它并非出现在硅谷或中国某一个以科技先进而知名的城市。衡阳，位于中国湖南省中南偏南的一个三线城市，一个大多数中国人

    ​自动驾驶

  • Waymo将开始在纽约市测试其自动驾驶汽车

    据国外媒体报道，当地时间周三，Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo表示，将从当地时间周四开始在纽约市测试其自动驾驶汽车。这些汽车将由人类驾驶，但该公司正在争取最终实现全自动驾驶。

    ​自动驾驶 ​alphabet ​金山

  • 高通进军汽车领域：将为宝马提供下一代驾驶辅助系统芯片

    据国外媒体报道，高通周二宣布，德国汽车制造商宝马将在其下一代的驾驶辅助和自动驾驶系统中使用其芯片。

    ​高通 ​宝马 ​自动驾驶

  • 上海将推动自动驾驶出租车开展试点运营

    无人自动驾驶汽车现在已在不少城市和地区开始测试实验。现在上海也将加快自动驾驶汽车的试点。在11月7日，上海市交通委消息，上海将推动自动驾驶出租车开展试点运营，并按相关规定要求适当收取一定的费用。

    ​自动驾驶出租车 ​自动驾驶 ​无人驾驶

  • Waymo开始在纽约市测试旗下自动驾驶车辆 但一开始是人工驾驶

    自动驾驶汽车公司Waymo，正在纽约市街道上测试旗下驾驶技术。这家由谷歌分拆出来的公司将开始使用人工驾驶的车辆绘制城市街道地图，车内有两个人乘坐。Waymo称，纽约充满活力的街道生活，不寻常的道路几何形状，以及可能出现的大雨和大雪，是该公司渴望在那里进行测试的原因之一。一位发言人说，Waymo一开始在街上行驶的车辆不会超过5辆，它们将在曼哈顿行驶，主要是在中央公园以南，最终通过城市向下延伸到金融区，也会通过林肯隧

    ​自动驾驶 ​谷歌 ​金融

  • 极氪官方确认自动驾驶元老陈奇已加盟 负责智能驾驶技术研发

    极氪汽车官方确认，陈奇已加盟极氪，负责智能驾驶技术研发。据了解，极氪智能科技是吉利旗下的纯电动车公司。今年8月，极氪宣布完成5亿美元Pre-A轮融资，估值约90亿美元，投资方包括宁德时代、洛阳钼业的母公司鸿商集团、博裕投资，英特尔资本以及哔哩哔哩（B站）。

    ​智能驾驶 ​极氪 ​吉利汽车

  • 体验科技、感受未来！“百辆级「自动驾驶」车队”火爆来袭！

    近日，一则“百辆「自动驾驶」车”在经开区浩浩荡荡方队式行进的视频火遍全网，这是一场为“2021智能汽车未来城市嘉年华”造势的线下快闪活动。10月22日-10月23日，“2021智能汽车未来城市嘉年华”在北京经开区举行。本次活动由北京经济技术开发区、北京市科学技术学会主办，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室、北京科普发展中心协办，尚亦城（北京）科技文化集团有限公司承办。以进一步布局推进智能网联汽车产业发展、进一步?

    ​自动驾驶

  • 百度魏东：自动驾驶比人类驾驶更安全，但并非100%无事故

    11月5日-10日，第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举办，大会吸引来自127个国家和地区的近3000家企业参加。其中，在以“拥抱数智化，共创智慧出行新未来”为主题的分论坛上，百度智能驾驶事业群副总裁、首席安全运营官魏东聚焦自动驾驶安全性问题，分享了自己的思考。在魏东看来:“自动驾驶比人类驾驶更安全，但并非100%无事故。”围绕这一思考与观点，魏东还同步发表了自动驾驶安全十一问署名文章 。以下为魏?

    ​百度

  • 苹果造车之心不死：挖来特斯拉前自动驾驶系统总监

    苹果公司加大了汽车开发努力，聘请了特斯拉公司前自动辅助驾驶系统Autopilot总监克里斯多夫“CJ”摩尔(Christopher “CJ” Moore)。今年稍早时候，摩尔对特斯拉Autopilot功能发表了争议性评论。摩尔离开特斯拉的消息在上月被媒体曝光，当时他担任的是Autopilot系统总监。知情人士称，摩尔加入了苹果负责开发自动驾驶汽车的团队，目前正在开发自动驾驶系统，向斯图亚特鲍尔斯(Stuart Bowers)报告

    ​特斯拉 ​苹果 ​自动驾驶

  • 麻省理工开发自动驾驶机器人船 部署在阿姆斯特丹运河

    来自麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室（CSAIL）和可感知城市实验室的科学家们，与荷兰的阿姆斯特丹先进都市解决方案研究所（AMS研究所）一起，现在已经创造了自我导航三部曲中的最后一个项目：一个全尺寸、完全自主的机器人船- "Roboat"，准备沿着阿姆斯特丹的运河部署。自2015年底该团队首次在麻省理工学院的水池中开始制作小型船只的原型以来，"Roboat"已经取得了长足的进步。去年，该团队发布了半规模中型模型，该模型长

    ​算法 ​摄像头 ​人工智能

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM