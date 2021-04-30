iPhone 14 Pro 高清渲染：打孔前摄，后摄不再凸起

日前 Waqar Khan 在其油管频道上分享了他对 iPhone14Pro 的看法，带来了该机的高清渲染。

图片来自Waqar Khan

在 Khan 渲染的视频中，苹果用打孔前置摄像头取代了刘海，并将听筒移动到手机的顶部边框位置。这为状态栏提供了更多的空间。另一个值得注意的变化是机身背面的后置摄像头不再凸起，这样将手机放在桌面上也不会放不平。