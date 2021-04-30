iPhone 14 Pro 高清渲染：打孔前摄，后摄不再凸起

日前 Waqar Khan 在其油管频道上分享了他对 iPhone14Pro 的看法，带来了该机的高清渲染。
图片来自Waqar Khan
在 Khan 渲染的视频中，苹果用打孔前置摄像头取代了刘海，并将听筒移动到手机的顶部边框位置。这为状态栏提供了更多的空间。另一个值得注意的变化是机身背面的后置摄像头不再凸起，这样将手机放在桌面上也不会放不平。
日前 Waqar Khan 在其油管频道上分享了他对 iPhone14Pro 的看法，带来了该机的高清渲染。
图片来自Waqar Khan
在 Khan 渲染的视频中，苹果用打孔前置摄像头取代了刘海，并将听筒移动到手机的顶部边框位置。这为状态栏提供了更多的空间。另一个值得注意的变化是机身背面的后置摄像头不再凸起，这样将手机放在桌面上也不会放不平。
根据 DigiTimes 即将发布的一份付费预览报告显示，下一代 iPhone14 系列将搭载基于4nm 工艺的 A16 仿生芯片。与 iPhone12 和 iPhone13 系列使用的5nm 工艺相比，这个工艺更先进一些。此前 The Information 的一份报告称，台积电和苹果在生产3nm 芯片时面临技术挑战，这可能是 iPhone14 将采用4nm 工艺的一个原因。
iPhone 13已经从将来时变成了现在进行时，对于苹果团队和产业链伙伴来说，很大一部分精力将开始迁移到下一代产品也就是iPhone 14的研制上。据最新报道，iPhone 14将首次采用挖孔屏，大概过渡2年左右的时间，2024年真全面屏产品会在iPhone上首次得以实现。与之相配套的，iPhone第二大面板供应商LG Display已经开始了相关面板的研制，尤其是UDC（under display camera，屏下摄像头）。另外，LGD的折叠面板也在迭代中，目前已经可以供
日前 DXOMARK 发布了苹果 iPhone13Pro 自拍评测。苹果 iPhone13Pro 的自拍得分为99，在 DXOMARK 自拍排名中名列前茅。
10月20日消息，今日，DxOMark正式公布苹果年度机皇iPhone 13 Pro Max音频得分：75分。从手机音频总榜来看，苹果iPhone 13 Pro Max位居榜单第六，其中黑鲨4 Pro位居第一（81分）、小米10S位居第二（80分）、华硕ROG手机5则以79分排名第三。DxOMark表示，iPhone 13 Pro Max扬声器非常适合玩游戏和看电影。这要归功于所有属性（广度、可定位性、平衡和距离感）的优秀空间效果、各音量下一致的音调平衡以及精确的高频和丰富、完整的中?
谷歌的Pixel6Pro似乎是该公司多年来第一次认真尝试一款真正的旗舰智能手机——看起来它在所有领域都具有竞争力，而不是像以前那样只有一两款。这款新手机将于数小时后在谷歌销售其设备的少数几个市场发布因此，了解谷歌最新和最伟大的产品与苹果最新和最伟大的产品相比会是多么有趣，对吧?比如说，在并排的速度测试中?嗯，这正是我们今天为您准备的，由PhoneBuff提供。谷歌Pixel6Pro与苹果iPhone13Pro Max展开了一场致命的较量。让
苹果全新一代旗舰新机 iPhone13 与 iPhone13 Pro 系列在上月中正式亮相，尽管官方宣称是有史以来最强的 iPhone。但包括屏幕的「浏海」和突起的摄像头等最为不少消费者诟病的设计还是没有更改。
据9to5mac报道苹果已大幅削减iPad产量，以调配更多零部件用于iPhone13。过去两个月iPad的产量比原计划下降了50%。而苹果也一直在减少旧款iPhone的产量，以优先考虑iPhone13 系列。
iOS 15.1正式版发布后没多久，现在苹果发布了iOS 14的更新，型号是14.8.1（包含iPad OS）。版本号为18H107。很显然，苹果这时候突然发布iOS 14的更新，就是为那些没办法升级iOS 15的老用户准备。此外，苹果的更新发布说明只是说它提供了重要的安全更新，建议所有用户使用”。对于能够升级的iPhone和iPad用户来说，你可以通过进入设置”应用程序，选择通用”，然后选择软件更新来更新就可以。在昨天发布的iOS 15.1正式版中，更新中?
今晚（11月7日）24点，京东iPhone 13 Pro限量抢购，7999元起，可使用京东红包：点此抽红包。京东 iPhone 13 Pro：抢购地址京东11月8日PLUS DAY”大促：点此查看iPhone 13 Pro采用了升级版的外观设计，边框硬朗风格，采用了定制的耐磨耐腐蚀材质，提供石墨、金色、银色和远峰蓝四种配色。正面刘海缩小了多达20％，而且是全新的Super Retina XDR屏幕，OLED面板，6.1英寸。标配120Hz高刷新率，还支持ProMotion可变刷新率，最低可降至1
凭借定制的 Tensor 芯片组、12GB RAM、120Hz LTPO OLED 高刷屏、大容量电池、以及功能强大的相机硬件，Google 成功地让 Pixel 6 Pro 旗舰智能机走得更远。然而在 PhoneBuff 最新开展的速度测试项目中，该机还是略逊苹果 iPhone 13 Pro Max 一筹。视频截图（via YouTube | PhoneBuff）作为苹果现售价格最高的机型，iPhone 13 Pro Max 在全球智能机市场的领先地位毋庸置疑。另一方面，凭借 12GB 超大运存，Google Pixel 6 Pro 的后台
因认为上海政凯信息科技有限公司（以下简称政凯公司）运营的“新媒体管家「Plus」”浏览器插件在百度网页面中插入链接，强制跳转至其运营的新媒体..
上周维vivo布推出Y15s——一款入门级Android 11（Go版）手机，配备Helio P35芯片组和5000毫安时电池。现在，该制造商正在将一款外形类似的设备——..
今年 6 月以来，德尔塔病毒变异株带来的新一轮新冠疫情至今仍在持续，全球各地对之前已注射的新冠疫苗免疫力下降和预防变异毒株的担忧与日渐升，这..
2021年 11 月 12 日（中国，北京），第三届中国超级算力大会（ChinaSC2021）在北京顺利举行，本次大会聚焦超级计算、云计算、大数据、人工智能、区..
今天阿维塔11在上海正式亮相。作为长安的第四个子品牌，阿维塔是长安、华为、宁德时代三方共建的新能源高端品牌，而首款新车——阿维塔11，将于明..
2021 年 11 月 13 日，思享无限CEO何晓武携数字人技术做客凤凰卫视《一虎一席谈》，与业内专家、学者一起畅谈元宇宙。何晓武认为，元宇宙在人类需..
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虚拟主播真的来了!近日，快手直播间推出了首个官方电商虚拟主播“关小芳”。在直播中，她化身福利官，通过与主播进行游戏互动的方式，送出了多个品..
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这种话题登上热榜意味着什么?意味着话题是很多人关心的问题，给长辈敬酒说什么?给领导敬酒说什么?给客户敬酒又该说什么?说话是一门很深的学问..
高通新一代旗舰处理器骁龙898将于12月份登场，届时骁龙898终端将正式官宣。今天，博主@数码闲聊站透露，摩托罗拉下个月要发一款骁龙898旗舰，而且..