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吴亦凡撤回两起网络侵权诉讼 自愿撤回获法院准许

2021-11-13 14:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日消息:据中国裁判文书网显示，近日一则与吴亦凡有关的网络侵权责任纠纷法律文书公开，原告为吴亦凡，被告为自然人查某和某互联网公司，裁定日期为8月4日。相关文书显示，原告吴亦凡自愿申请撤回本案起诉，法院准许吴亦凡撤诉。

据悉，7月31日晚，吴亦凡因涉嫌强奸罪被朝阳公安分局刑事拘留;8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴亦凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。

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