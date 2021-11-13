吴亦凡撤回两起网络侵权诉讼 自愿撤回获法院准许

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日消息:据中国裁判文书网显示，近日一则与吴亦凡有关的网络侵权责任纠纷法律文书公开，原告为吴亦凡，被告为自然人查某和某互联网公司，裁定日期为8月4日。相关文书显示，原告吴亦凡自愿申请撤回本案起诉，法院准许吴亦凡撤诉。
据悉，7月31日晚，吴亦凡因涉嫌强奸罪被朝阳公安分局刑事拘留;8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴亦凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。
站长之家(ChinaZ.com) 11月13日消息:据中国裁判文书网显示，近日一则与吴亦凡有关的网络侵权责任纠纷法律文书公开，原告为吴亦凡，被告为自然人查某和某互联网公司，裁定日期为8月4日。相关文书显示，原告吴亦凡自愿申请撤回本案起诉，法院准许吴亦凡撤诉。
据悉，7月31日晚，吴亦凡因涉嫌强奸罪被朝阳公安分局刑事拘留;8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴亦凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。
11月3日，北京听涛网络科技有限公司（以下简称“听涛公司”）与杭州娃哈哈集团有限公司(以下简称“娃哈哈公司”)相关侵害作品信息网络传播权纠纷一审法律文书公布，娃哈哈因侵权使用美术作品被判赔8800元。
某网络科技公司是某网站的经营者。该网站设有微信账号买卖、微信辅助注册、微信辅助解封等交易专区。交易专区里包含大量微信买卖信息。腾讯公司认为，某网络科技公司的行为严重影响了微信平台的正常运营，破坏微信平台的健康生态。故诉请法院判令被告某网络科技公司立即停止不正当竞争行为，在其官方网站首页显著位置发布消除影响的公开声明，同时赔偿经济损失及合理支出210万元。
11月5日消息，企查查APP显示，近日喜羊羊懒羊羊出品方广东原创动力文化传播有限公司与广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司著作权权属、侵权纠纷民事一审判决书公开。原告喜羊羊出品方公司诉称被告未经许可生产销售带有喜羊羊与灰太狼美术作品形象的羊羊大战”等大型游戏机，侵犯了原告的著作权。为此，原告请求法院判决：1、被告立即停止侵权，即立即停止生产、销售、展览并立即销毁带有喜羊羊与灰太狼”美术作品形象的羊羊大战”游戏机?
自媒体时代，微信公众号早已成为重要的信息传播和分享平台。公众号的便利性、承载内容的多样性使得越来越多的自媒体人加入了运营公众号的行列。
近日，喜羊羊懒羊羊出品方广东原创动力文化传播有限公司与广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司著作权权属、侵权纠纷民事一审判决书公开，原告喜羊羊出品方公司诉称被告未经许可生产销售带有喜羊羊与灰太狼美术作品形象的“羊羊大战”等大型游戏机，侵犯了原告的著作权，请求赔偿50万元。
10月26日，上海卓卓网络科技有限公司织梦CMS发布侵权网站清单及维权公告，将对侵权网站提起诉讼。
近日，杨洋与北京痘博士科技有限公司姓名权纠纷一审民事判决书公开，原告方杨洋诉称痘博士在多平台发布涉嫌侵权内容，且未经授权擅用杨洋肖像、姓名，误使公众认为杨洋为该品牌的形象代言人。
三星发现自己在俄罗斯卷入了一场激烈的法律战，与三星支付服务相关的专利侵权案。俄罗斯法院一审裁定，三星将被要求停止进口和销售多达61款运行三星支付（Samsung Pay）的智能手机，包括其顶级的Galaxy Z Fold3和Z Flip3，因为三星支付违反了瑞士移动支付公司Sqwin Sa的专利。三星已就上述决定提出上诉，但尚未被法律禁止停止销售其手机。
近日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司、福州市嘀哩科技有限公司等著作权权属、侵权纠纷民事一审民事判决书公布。文书显示，原告B站称，其是动漫作品《重神机潘多拉》的制作出品单位之一，对该作品依法享有包括署名权、信息网络传播权在内的著作权。涉案作品在制作、发行、宣传推广等过程中，原告投入了巨大的人力、财力和物力。
哔哩哔哩（简称B站）今日宣布推出“UP主版权保护计划”，正式为B站个人创作者提供跨平台侵权稿件检测以及一键维权等功能。
今天，Intel披露了下一代可扩展至强Sapphire Rapids、全新加速计算卡Ponte Vecchio的部分细节，它们将联手为美国能源部组建百亿亿次超级计算机Aur..
上周末有传闻指奥迪要收购迈凯伦F1车队，宝马对迈凯伦汽车部门感兴趣，但老牌汽车媒体Autocar的线人称，奥迪收购了整个迈凯伦集团，不仅获得F1俱乐..
上个月，360公司正式宣布，以29亿资金入股合众新能源汽车有限公司，间接合计持有哪吒汽车16.5940%股权，成为哪吒汽车第二大股东。这样一位老牌互联..
苹果公司已经增加了其自动驾驶汽车车队的司机人数，其自动驾驶汽车系统的测试人员人数又增加了23人。公司一直在稳步增加其用于收集数据和在美国道..
11月15日消息，知名教培机构高途宣布，为积极严格落实国家关于义务教育阶段双减”政策的各项要求，高途将于2021年12月31日结束在中国内地义务教育..
今年9月，魅族在有点东西秋季新品发布会上，带来了30+款新品。其中有一款魅族PANDAER联合闪极打造的118W可视移动电源，众筹价699元，获得了超5000..
11月15日，北交所将鸣锣开市，首批81家上市公司正式交易。其中，10只新股集体大幅高开，有股票盘中涨幅最高超5倍。北交所坐落的北京金融街金阳大厦..
三星刚刚发布了其最新的入门级智能手机，名为Galaxy A03Core。A03拥有一面6.5英寸HD+分辨率的LCD，在水滴状刘海上安装了一个500万像素的自拍摄像头..
11月15日，阿维塔科技在上海进行了品牌全球首发，首款情感智能电动汽车阿维塔11也同步正式亮相。阿维塔科技董事长兼首席执行官谭本宏仅在发布会上..
开源Vulkan驱动对视频解码（未来编码可能也会出现）扩展的支持继续在Radeon"RADV"和Intel"ANV"Mesa驱动中推进。本月早些时候，著名的开源Linux图形..
虽然目前市面上已经有多家厂商推出折叠屏手机，但是目前来说方案最成熟的依然是三星和华为两家，其中三星还是分别推出了两种不同形态的产品，上下..
通常情况下，当我们想到机器人时，我们会条件反射到由刚性塑料或金属制成的机器，如通常在工厂环境中使用的类型。虽然刚性机器人确实有其用武之地..
距离iPhone 14发布的时间还有点早，不过目前有关新机的概念图层出不穷，下面就来看看带侧滑副屏的新机吧。设计方面，ConceptsiPhone 为侧滑 iPhon..
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Google已经提前一天发布了Chrome 96，作为其跨平台网络浏览器的最新例行更新。Chrome 96的内容主要是增加了一些次要的开发者功能，一些用户改进，..
今年10月，一加正式发布一加9RT新机，根据一加官方公布的战绩，该机在首销当日便取得5分钟全渠道销售额破亿的开门红。不过，对于打算购买一加9RT的..
三星刚刚发布了最新的入门级智能手机Galaxy A03 Core。令人困惑的是，它不同于星系A3核心，也被称为星系A01核心Galaxy A03核心是围绕一个高清+分辨..
一组研究人员发现了一颗新的系外行星，它的独特之处在于它围绕着一对恒星运行。这种类型的行星被称为环双星，多年来这种行星一直处于理论论证状态..
继新东方宣布将于年底前停止K9学科辅导之后，高途今日也在其官方微博发布公告称，将于2021年12月31日结束在中国内地义务教育阶段的学科校外培训服..