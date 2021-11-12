蚂蚁集团等多机构发起全国反诈短视频大赛，校园反诈作品成亮点

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:由国家反诈中心指导下，中国青年报社、中国政法大学、中国支付清算协会、中国经济传媒协会、中青校媒、蚂蚁集团等共同发起的“无诈校园——校园防骗计划”宣教行动正在全国多所高校举行。作为活动的重点项目，“全国反诈短视频大赛”参赛作品全网总播放量已经超过1.6亿。其中，抖音平台参赛作品总播放量超8140万，快手平台参赛作品总播放超7840万，微博平台话题#全国反诈短视频大赛#阅读量超320万。

据了解，“全国反诈短视频大赛”以防范电信网络诈骗犯罪为主题，通过抖音、快手、微博三大新媒体平台面向各地公检法部门反诈工作人员，及全社会短视频创作爱好者展开作品征集。

本次大赛作品征集面向全社会各行业群体，分为专业竞赛单元和大众竞赛单元两个赛道。参赛者可通过抖音、快手、微博任意平台带话题提交参赛作品。面对公检法系统参赛者的专业竞赛单元参赛话题为#全社会反诈进行时#或#全民反诈防骗季#，大众竞赛单元参赛话题为#全国反诈短视频大赛#，2021年1月1日以来完成制作的作品均可参赛。

本次大赛参赛主体也十分丰富，其中“防范电信网络诈骗犯罪”专业竞赛单元参赛者多为全国各地公安新媒体账号，从专业视角出发，内容涉及真实诈骗案例讲述、诈骗手段曝光、防骗生活小技巧等多方面，有效引导网民对反诈事业的关注，提高人民群众反诈防骗的意识。“全民反诈”大众竞赛单元参赛者来自社会各界，音乐人、律师、财经自媒体等群体积极参与。特别是校园反诈短视频成为大赛亮点，清华大学、重庆大学、江西理工大学、西安外国语大学、武汉体育学院、南阳师范学院、怀化学院等多所高校学子自制反诈主题短视频，在大学生群体中积极宣传反诈防骗知识，保护学生人身财产安全。

大赛启动以后，央广网、人民政协网、工人日报融媒体中心、中华网等多家媒体纷纷加入，成为大赛“反诈短视频推荐官”，向大赛组委会推荐优秀反诈短视频作品，同时面向全社会传播优秀参赛作品。

据了解，无诈校园及反诈短视频大赛活动将陆续走进全国20个城市的多所高校，通过公开课、云直播、短视频等多种形式，将反诈知识普及到全国高校学子身边，还将组织学生积极参与防骗公益活动，担当校园防骗志愿者，实现“人人参与，全民反诈”。