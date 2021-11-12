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B站投资梦呓工造，企查查显示后者经营范围含动漫游戏开发等

2021-11-12 11:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:企查查APP显示，11月11日，上海梦呓工造科技有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司为股东，同时公司注册资本由10万元人民币增加至11.76万元人民币，增幅为17.65%。

企查查信息显示，该公司成立于2021年7月，法定代表人为黄巾璨，经营范围包含:数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;动漫游戏开发;网络文化经营等。

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