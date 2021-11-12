B站投资梦呓工造，企查查显示后者经营范围含动漫游戏开发等

10月28日消息，据媒体报道，在南京信息工程大学秋季线下首场校园招聘会上，一位95后不走寻常路，用B站账号作为简历获得了offer。据报道，在招聘会现场，南京信息工程大学的应届毕业生张开然什么简历都没带，踩着滑板来到了大运文旅的展台前。面对面试官，张开然留下了B站帐号，同时掏出了自己在B站做的3D建模程序，立刻吸引了大运文旅招聘人员的兴趣，顺利拿到了offer。工作人员表示，和满纸的文字相比，的确是实践动手能力更重要?