B站投资梦呓工造，企查查显示后者经营范围含动漫游戏开发等

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:企查查APP显示，11月11日，上海梦呓工造科技有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司为股东，同时公司注册资本由10万元人民币增加至11.76万元人民币，增幅为17.65%。
企查查信息显示，该公司成立于2021年7月，法定代表人为黄巾璨，经营范围包含:数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;动漫游戏开发;网络文化经营等。
站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:企查查APP显示，11月11日，上海梦呓工造科技有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司为股东，同时公司注册资本由10万元人民币增加至11.76万元人民币，增幅为17.65%。
企查查信息显示，该公司成立于2021年7月，法定代表人为黄巾璨，经营范围包含:数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;动漫游戏开发;网络文化经营等。
近日，上海观察者信息技术有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，同时公司注册资本由1.2亿元人民币增加至1.23亿元人民币。
10月28日消息，今日，有许多网友在社交平台上反馈称，在苹果App Store进行搜索时，出现了答非所问”的故障，如搜索微博App，出现的却是哔哩哔哩App。此外，不仅精确搜索出现故障，部分模糊搜索的结果也无法准确显示，比如搜索视频”，但结果显示的为壁纸、工具类App。对于苹果App Store出现故障”一事，苹果官方回应称：不予置评。目前，经过测试，上述Bug已修复完毕，除第一条广告推荐位外，已可显示用户所要搜索的App。有意思的?
2021年2月14日，@导演小策联合B站官方推出了广场系列的第一条视频，十分钟的小短剧诙谐幽默却极具深意，视频播出后播放量快速上涨、口碑迅速发酵，成为小破站开年的第一批爆款，同时还让张策迎来了自己离开朱一旦团队后的第一次职场高光。
11月12日消息，据天眼查App显示，近日，上海幻电信息科技有限公司（下简称B站）、福州市嘀哩科技有限公司（下简称D站）等著作权权属、侵权纠纷民事一审民事判决书公布。判决书显示，原告B站诉称，被告嘀哩公司、羁绊公司、天下无双公司未经原告授权，在其共同运营的嘀哩软件和D站上非法提供涉案作品《重神机潘多拉》的在线播放和下载服务，且恶意抹去原告署名。法院查明后认为，三位被告的行为侵犯了原告对涉案作品享有的信息网络?
近日，动漫游戏开发商「爆裂社动漫」完成首轮战略融资，投资方为「哔哩哔哩bilibili」（以下简称B站）。
近日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司、福州市嘀哩科技有限公司等著作权权属、侵权纠纷民事一审民事判决书公布。文书显示，原告B站称，其是动漫作品《重神机潘多拉》的制作出品单位之一，对该作品依法享有包括署名权、信息网络传播权在内的著作权。涉案作品在制作、发行、宣传推广等过程中，原告投入了巨大的人力、财力和物力。
唱着《穷小子》的朱恩池夺得了今年B站音综的全国总冠军、36组选手重回舞台唱响主题曲......B站原创音乐综艺《我的音乐你听吗》在本周六正式收官。
不论是商家、达人，还是机构，都十分关注即将到来的双11。用户——“哪天去哪个网站买东西最合适?”商家——“我的核心战场放在哪里?该如何去应用社交平台做前端战场?”
10月28日消息，据媒体报道，在南京信息工程大学秋季线下首场校园招聘会上，一位95后不走寻常路，用B站账号作为简历获得了offer。据报道，在招聘会现场，南京信息工程大学的应届毕业生张开然什么简历都没带，踩着滑板来到了大运文旅的展台前。面对面试官，张开然留下了B站帐号，同时掏出了自己在B站做的3D建模程序，立刻吸引了大运文旅招聘人员的兴趣，顺利拿到了offer。工作人员表示，和满纸的文字相比，的确是实践动手能力更重要?
有网友发现，因科普法律而受到很多网友喜欢的中国政法大学法学教授罗翔老师把通过B站视频点击获取的收益全都捐给了儿童救助机构和救助基金会，迄今为止共计37万。
北京时间11月14日消息，今年年度股东大会前夕，投资者要求获得微软有关处理性骚扰事件政策的更多信息。他们认为，微软的相关政策为比尔·盖茨（Bi..
根据Chromium Repository的最新提交，Google Chrome浏览器的侧板目前包括阅读列表、书签和Google Lens的内容输出，但它今后可能会变得比这更有用，..
2021年10月31日，中国5G正式商用两周年，最新数据显示，截至2021年8月底，我国建成5G基站超过100万个，占全球的70%以上，5G终端连接数超过了4亿。..
2021年11月12日零点，第13个双11落幕，天猫总交易额定格在5403亿。直播带货“双王”薇娅和李佳琦，结束了长达23天的马拉松式直播，终于可以短暂休..
随着Windows系统越来越稳定，死机蓝屏等问题越来越少见，Vista之后的系统基本都是如此。现在Win11上，新版Win11Build22000.346发布之后，细心的玩..
根据The Elec最近发表的一份报告，三星准备在2022年第三和第四季度销售多达1000万台Galaxy Z Fold4和Z Flip4，该报告还称，该公司计划销售3800万部..
实时热点前8条，熬夜占了2条。熬夜已经成了很多年轻人的痛，有被动的加班，有主动的沉迷娱乐，也有单纯的睡不着，关于熬夜，能聊的东西实在太多了..
今年的双十一已结束，但小红书营销仍旧要持续，爆文仍然是我们每月所要研究的课题呀。本文就来拆解11月小红的书爆文笔记，会从7个类目进行分析，有..
广东中山一公司给员工大幅涨薪，引起了不少网友的羡慕。据极目新闻报道称，11月13日广东中山一家企业发出通告，给员工大幅涨薪。这让网友感动，直..
小米子品牌Redmi上月推出了Redmi Note 11系列，由三款智能手机组成——Redmi Note 11、Redmi Note 11 Pro和Redmi Note 11 Pro+。这些芯片目前仅限..
11月13日消息，realme官微宣布，realme品牌登上广东卫视。广东卫视报道，在2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会上，realme宣布双11提前完成年..
今年9月份，小米开辟了一个全新产品线Civi。这是小米面向年轻用户打造的潮流手机，小米产品经理魏思琪指出，它的设计思路完全不同。该机会更加细致..
鉴于骑行爱好者喜欢到处跑，并且经历各种空气状况。荷兰科技企业 SODAQ 便想到了打造一款能够挂载在自行车上移动式空气质量传感器，以补足固定式传..
11月12日消息，博主冰宇宙在社交平台爆料，高通骁龙898的GPU性能太强了，远超预期。根据此前披露的信息，高通骁龙898的GPU为Adreno 730。我们知道..
从国家邮政局官网获悉，国家邮政局监测数据显示，11月1日～11日，全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，同比增长超过两成。其中，11月11日当天..
11月13日，#外卖员用脚踢着外卖走进小区#话题登上热搜。据媒体报道，11月9日，浙江杭州，一女子在外卖平台上订了一份餐，要求外卖小哥送上门。结果..
毫无疑问，Note 11系列是Redmi迄今为止最能打的小金刚。在2000元价位，做到了媲美甚至旗舰机的充电配置。今天下午，Redmi官微发微博称：看球赛，每..
尽管 2 季度仅产生 1600 万美元的收入、且估值低于 10 亿美元，云数据备份服务提供商 Backblaze 还是选择了在本周上市。另一方面，同期 IPO 的电动..
OnePlus已经为OnePlus 9和9 Pro发布了Android 12测试版，现在它正在为OnePlus 8、8 Pro和8T基于Android 12的OxygenOS 12封闭测试版更新招募测试人..
OnePlus已经为OnePlus 9和9 Pro发布了Android 12测试版，现在它正在为OnePlus 8、8Pro和8T的基于Android 12的OxygenOS12封闭测试版更新招募测试人..