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巴菲特被骗22亿元 踩雷新能源骗局

2021-11-12 10:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:“股神”巴菲特的投资一直被很多人崇拜，然而在近日一个法院判决书公开了巴菲特的一个投资失败案例，在这一事件中巴菲特损失金额达3.4亿美元（约合人民币22亿元）。

巴菲特，富豪

在美国当地时间11月9日，美国加州当地法院宣布，一家美国太阳能公司DC Solar的老板Jeff Carpoff因策划了一场超级“庞氏骗局”，被判处30年监禁。

目前这家公司已经倒闭，但100名员工中的大部分失业。公司老板Jeff Carpoff在马丁内斯 （Martinez） 的家占地4100平方英尺，已被取消抵押品赎回权。2019年被捕后，他的家中许多豪华轿车被扣。并且还在他们的办公室发现大量现金，总共180万美元。

这一骗局中出现了众多知名企业，包括伯克希尔哈撒韦公司，损失3.4亿美元，保险公司 Progressive Corp. 。由于其对 DC Solar 的投资，它不得不撤销价值超过1.5亿美元的税收优惠。六家左右的地区银行也是金融支持者，都将资金投入到 DC Solar 设立的基金中，这些基金提供了可观的税收抵免。

该公司宣传成，用基金中的钱建造移动发电机，为体育赛事和其他户外场地供电，然而该公司仅建造和租赁了其声称正在使用的12000多台移动设备中的一小部分，绝大部分资金被用于偿还旧投资者的资金，并为骗子的生活支出费用。

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