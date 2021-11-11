魔兽世界怀旧赛季服角色名称预约11月12日开启 详细规则一览

魔兽世界官方将在北京时间11月12日上午10点开启赛季服的角色名称预约。在赛季服于11月17日正式开放之前，玩家可以提前数天与亲朋好友沟通协调，提前创建自己的角色。

要为角色名称预约做好准备，请在战网启动器中选择“魔兽世界（经典怀旧服）”，随后在游戏版本和账号列表中选择“魔兽世界(经典怀旧服)”。赛季服服务器将出现在“魔兽世界(经典怀旧服)”游戏内服务器选择画面新增的“赛季”标签页中。

在角色名称预约期间，每个《魔兽世界》账号最多可以创建一个角色。如果你在创建角色之后改变了想法，就需要删除该角色，才能在本地区的任意可用服务器中创建新的角色。国服可进行角色名称预约的初始服务器包括:

服务器名称 服务器类型 黑龙费尔默 PVP 火妖鲁西弗隆 PVP 老马布兰契 PVE 鱼人摩洛克 PVP

请注意在角色名称预约期间，每个服务器允许创建的角色总数有限。如果服务器人数已满，则该服务器不再能够预约更多角色名称。如果所有服务器在角色名称预约期间变为满状态，我们将尽快开放更多服务器。在开放更多服务器之前，我们将在《魔兽世界》经典怀旧服论坛中发布公告。

当赛季服于11月17日正式开启之后，每个账号一个角色和服务器最大角色数量的限制将被移除。