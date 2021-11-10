腾讯2021第三季度财报：营收1424亿元 同比增长13%

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日下午，腾讯发布了2021第三季度财报，该季度腾讯营收1424亿元，同比增长13%，净利润395亿元，同比增长3%，市场预估326亿元。

其中，增值服务业务收入同比增长8%至 752 亿元。网络广告业务收入同比增长5%至 225 亿元。国际市场游戏收入同比增长20%至 113 亿元。社交及其他广告收入同比增长7%至 190 亿元。媒体广告收入同比下降4%至 35 亿元。金融科技及企业服务业务收入同比增长30%至 433 亿元。

用户数方面，截至2021第三季度，微信及WECHAT的月活跃帐户12. 6 亿，同比增长4.1%。QQ智能终端月活跃账户数为5. 74 亿，同比下降7.1%。收费增值服务付费会员数同比增长10%至2. 35 亿。视频付费会员数同比增长8%至1. 29 亿。

此外，游戏防沉迷方面，腾旭表示，未成年人在本土市场游戏时长的占比为0.7%，较2020 年9 月的6.4% 显着下降。未成年人在本土市场游戏流水的占比为1.1%，亦较2020 年9月的4.8% 显着下降。

腾讯称，持续通过行业领先的措施，打击未成年人冒用成年人账号的问题，例如升级了巡航系统以识别冒用账号。