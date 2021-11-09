消息称三星Galaxy S21 FE智能手机仅在欧洲推出

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:三星已经多次推迟推出其Galaxy S21FE智能手机的发布时间，根据最新报道，三星现在预计将在1月的CES2022期间推出该设备。

最初，Galaxy S21FE计划在美国正式上市，但现在消息称该手机上市地区将出现变化。来自韩国的一份新报告称，三星 Galaxy S21FE将仅在欧洲市场销售。

该报告进一步补充说，三星正在考虑取消该设备。然而，三星移动部门负责人卢泰文坚持要发布这款手机。然而考虑到该手机的竞争力，在欧洲市场，这款手机也将仅通过特定运营商销售。另外，三星推出其下一代的Galaxy S22系列手机1至2月。S22阵容预计将于2月8日推出，并将于2月18日开始销售。

三星 Galaxy S21FE的配置包括，6.4英寸全高清+显示屏，刷新率为120Hz，将由高通骁龙888或三星自己的 Exynos2100芯片组提供动力。这两款芯片均由三星使用5nm 工艺制造。

该设备将提供两种内存版本——6GB RAM、128GB 内部存储和8GB RAM、256GB 内部存储。它将由4380mAh电池供电，并支持25W快速充电技术。

至于定价，预计Galaxy S21FE价格将低于600美元，但可以肯定的是，我们将不得不等待 Galaxy S21FE 的正式发布，如果一切按照三星的标准进行，现在终于在几个月后发布了计划。