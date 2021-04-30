贾跃亭称和马斯克是战友不是竞争对手 要一起发光发热

11月7日消息，日前，特斯拉CEO埃隆马斯克在社交平台表示，如果我们当时不能获得特斯拉汽车的商标，那么就要叫法拉第”了，不过最终竞争对手最终使用了它。对此，贾跃亭回应称，我们是人类科学发展历程中的战友而不是竞争对手。一起让FARADAY和TESLA 在21世纪继续伟大，向敢于推动人类社会进步而打造智能电动出行生态的冒险家致敬。据了解，一开始特斯拉”的商标并不属于马斯克，后来马斯克花了75000美元从别人手中买了下来。今年7?