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贾跃亭称和马斯克是战友不是竞争对手 要一起发光发热

2021-11-08 16:21 · 稿源：站长之家

马斯克可能没有想到，自己无意中的一句话，竟让自己和贾跃亭扯上了“关系”。

日前，马斯克发文称，特斯拉在获得“特斯拉”商标之前，还曾将“法拉第”作为首个备选名字，最后被竞争对手选用了。

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突然被call，贾跃亭很是激动连忙喊话马斯克称我们是战友，还称要一起让法拉第未来和特斯拉在21世纪继续伟大。不知马斯克看后作何感想?

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