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华为出售 X86 服务器业务 买家由多方社会资本组成

2021-11-08 09:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月8日消息:据第一财经报道，工商登记显示，华为控股的超聚变数字技术有限公司股东已变更为河南超聚能。此前传闻华为的x86服务器业务出售已有实质进展。

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华为的x86服务器业务的买家将由产业基金、海外国家主权基金、互联网公司、银行等多方社会资本组成。「此次工商变更只是完成了第一步，后续其他投资方将陆续完成工商变更。」接近交易的一位知情人士表示。

今年8月初，就有媒体报道称:「x86服务器业务准备出售，和荣耀的方式类似。」9月24日，华为轮值董事长徐直军在全联接大会上对x86服务器话题进行了回应。他表示:「华为x86服务器业务确实遇到了困难，遇到的困难大家也都清楚。我们也正在想各种办法来积极解决，有一些潜在的投资者在接触，现在还在谈的进程中，有明确的消息再告知。」

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据市场调研机构IDC数据显示，2021年上半年，中国整体服务器市场在出货量和厂商销售额均保持稳健增长，中国服务器市场出货量为170.6万台，同比增长8.9%;市场规模为108.1亿美元，同比增长12.1%。其中，X86服务器市场出货量为167.2万台，同比增长8.0%;市场规模为104.9亿美元，同比增长12.6%。

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