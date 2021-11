据CNET报道,10月早些时候,Netflix发布了一部完全由机器人创作的恐怖电影:《谜题先生希望你少活一点 》(Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive)。Netflix与Keaton Patti进行合作 。 Patti让机器人观看了超过40万小时的恐怖电影。Patti此前“强迫”机器人看1000小时的电影,之后让自己的AI写出剧本。《谜题先生希望你少活一点 》聚焦于“谜题先生”,显然是基于对电影《电锯惊魂》的误解。他是一个坏人,试图通过精心设置的毫