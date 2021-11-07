是否出售10%股票?马斯克发起投票并将遵照投票结果

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:前不久，马斯克发中文七步诗曾引发了众多网友的关注，那时很多人猜测主要由于马斯克遭遇“逼捐”事件，借着发诗表达“相煎何太急”。

日前，马斯克再度在社交媒体发起一项投票，询问网友自己该不该卖掉10%的特斯拉股票?

马斯克表示，无论结果如何，都将遵照投票结果。他还补充道:“我没有从任何地方拿现金工资或奖金，我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖出股票。不过，目前最终投票结果尚未出来。

截至美东时间周五（11月5日）收盘，特斯拉股价报1222.09美元，总市值1.23万亿美元。据悉，马斯克持有的特斯拉股份约为1.705亿股，根据周五的收盘价，他出售10%的股份将接近210亿美元。

此前，联合国世界粮食计划署署长David Beasley表示，他已经准备好和马斯克面谈，向他解释作为全球最富有的人可以如何缓解全球饥饿问题，Beasley称无论地球还是太空，他都可以奉陪，当面聊比在推特上言语交流更合适。

马斯克周当时在推特回应，如果世界粮食计划署能够通过透明公开的会计方式，“在这里解释清楚如何用60亿美元来解决全球饥饿问题，我现在就卖特斯拉股票捐钱”。