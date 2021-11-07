EDG夺得S11冠军

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:今日，相信很多国人的朋友圈都被EDG夺得S11冠军这这一消息刷屏了。除了网友，央视等新闻媒体也都发文祝贺EDG夺得S11冠军。

据悉，11月7日凌晨，《英雄联盟》S11赛季全球总决赛战斗，在冰岛拉开帷幕”。经过5个小时的比赛，中国LPL赛区战队EDG战队鏖战五局，最终以3:2战胜来自韩国LCK赛区的DK战队，获得俱乐部队史上首座全球总决赛冠军。

本赛季英雄联盟奖金池总共有奖金222. 5 万美金。EDG夺得冠军后除了荣誉之外还可以分到22%的奖金，也就是48. 95 万美金；亚军可以拿到33. 37 万美金。

除了刷屏朋友圈，EDG夺得S11冠军的消息更纷纷是上了百度、微博等平台的热搜。央视更是在凌晨1时对EDG夺得S11冠军表达了祝贺。

除此之外《英雄联盟》官方微博也开始发放福利，官方发文称:恭喜@EDG电子竞技俱乐部《英雄联盟》官微发文称:恭喜@EDG电子竞技俱乐部 捧得俱乐部史上第一座、也是LPL历史上第三座召唤师杯，LPL今年在MSI和总决赛两大国际赛事均夺冠，不破不立，重铸荣光，我们就是第一赛区!”

另外，《英雄联盟》官方还为召唤师们准备了LPL夺冠庆典，冠军图标、永久皮肤、海克斯宝石半价、全场半价等各种福利。

据悉，已经有三支中国战队夺得了S赛的冠军，分别是2018年S8的iG，2019年S9的FPX，以及2021年S11的EDG。