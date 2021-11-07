2021年11月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于温度的，问题是“为什么温度同样是16度冬季感觉比夏季更冷呢?”大家或许都有这样的感触，那么到底是为什么呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

为什么温度同样是16度冬季感觉比夏季更冷呢 11月7日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：为什么温度同样是16度冬季感觉比夏季更冷呢?

A、湿度风速等影响

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B、心理作用

正确答案:湿度、风速等影响

温度是表示物体冷热程度的物理量，微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量，而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点（零点）和测量温度的基本单位。温度理论上的高极点是“普朗克温度”，而理论上的低极点则是“绝对零度”。“普朗克温度”和“绝对零度”都是无法通过有限步骤达到的。目前国际上用得较多的温标有摄氏温标（°C）、华氏温标（°F） 、热力学温标（K）和国际实用温标。

冬天相对夏天的来说其相对湿度会变小，若再加上风速较大，即使和夏天温度一样时，身体也会感觉比较冷。