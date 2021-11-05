英雄联盟云顶之弈双城之战系列道具限时销售公告

英雄联盟官方在最近发布了云顶之弈双城之战系列道具限时销售公告，很多玩家还不清楚具体的情况，下面就来为大家分享一下。

亲爱的弈士们:

欢迎来到《双城之战》的世界，云顶之弈第六赛季已经开启!新的小小英雄准备为大家演奏有史以来最有未来感的音乐串烧，另外云顶之弈首个英雄级系列的小小英雄金克丝，小小蔚，小小艾克已随时准备跟各位弈士开始征程!当然还有以金克丝和蔚为主题的精美棋盘让你的游戏体验焕然一新，更多的精选礼包等你选购!以下为具体的销售信息。

双城之战 小小英雄

上架时间:2021年11月4日10:00

英雄级小小英雄

上架时间:2021年11月4日10:00

棋盘

上架时间:2021年11月4日10:00棋盘

金克丝的爆爆乐园 售价:7900点券

蔚的拳台 售价:7900点券

双城之战 云顶宝典 科技宝库（限时销售）

售卖日期:2021年11月4日10:00~2022年2月16日6:59

售价:7900点券

双城之战 河灵

攻击特效效果图1~3星:闪电链，炼金毒云击

攻击特效效果图1~3星:海克斯光杀炮，导弹轰炸

【机灵发明家】蛋

上架时间:2021年11月4日10:00

1个【机灵发明家】蛋 （售价:2300点券）

【机灵发明家】蛋 礼包（限时销售）

售卖日期:2021年11月4日10:00~2022年2月16日6:59

5个【机灵发明家】蛋 （礼包售价:11500点券 赠送 战地机甲守卫(7天）)

10+1个【机灵发明家】蛋 （礼包售价 :23000点券 赠送 战地机甲守卫(7天）)

精选礼包（限时销售）

售卖日期:2021年11月4日10:00~2022年2月16日6:59

折后价:15250点券

折后价:36380点券

折后价:69600点券

折后价:22140点券

折后价:22140点券

以上为本次《云顶之弈 双城之战》系列道具的售卖信息。最后，祝愿各位弈士在第六赛季玩得开心，冲分顺利!带上“新装备”开始征程吧!

英雄联盟运营团队