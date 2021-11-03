小米卢伟冰称已为卖车做准备 未来会开更多大店

今天，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军宣布，小米汽车预计2024年上半年量产。小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰发文表示，想一想小米之家中间放一辆车就很美。有米粉留言：有画面了”。关于小米汽车，雷军表示，电动车已从机械产业转变为信息产业，加上有同行都已经在做，小米不做就会被淘汰。小米从智能手机到智能家居及智能办公，属全智能生态，若跟电动汽车好好整合的话，将有极强的扩张性。为了做好汽车，小米汽