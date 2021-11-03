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小米卢伟冰称已为卖车做准备 未来会开更多大店

2021-11-03 17:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:近日，小米宣布小米之家门店突破1万家，小米集团合伙人卢伟冰在接受媒体采访时表示小米之家已经在为卖车做准备，未来小米会开更多大店，目前已经在考虑汽车品类进店之后，如何进行展示，如何更好的场景联动。

10月30日，第1万家小米之家在深圳开业，该店面积达到了600平方米，形象更加高端。

在今年10月的小米投资者日上，小米汽车CEO雷军透露，小米造车及团队各项工作的进展都远超他的预期，预计小米汽车将于2024年上半年正式量产。

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