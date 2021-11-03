“鱿鱼币”轰然崩塌 从2861美元跌到0.0007美元 创始人跑路

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:随着奈飞网剧《鱿鱼游戏》爆火，一个以该品牌命名的加密货币——“鱿鱼币”诞生。过去一周内“鱿鱼币”最高涨幅达2300倍，币价达到惊人的2861.8美元（约合人民币18309元）。

然而，美东时间11月1日，该币种突然闪崩，从炙手可热的全球涨幅第一虚拟货币到币价近乎归零，鱿鱼币（SQUID）只用了几分钟。

截至发稿前，鱿鱼币价格跌至约合0.02元人民币，市值仅为5.87元。

根据鱿鱼币项目的白皮书显示，该项目是BSC公链上的一个虚拟货币游戏赚取平台，灵感来源于奈飞同名韩国热播剧。该币种于10月20日开始预售，1秒内全部售罄。

据媒体报道，鱿鱼币创始人曾表示，该项目是奈飞的官方代币合作伙伴。并与虚拟货币平台CoinGecko建立了战略合作关系。

目前，该项目的发行方已经卷款跑路，投资者损失至少达210万美元。分析显示，项目的创始人使用TornadoCash协议隐藏交易细节，从而转移资金，并兑现了等值的币安币（BNB）。该地址目前已经被注记为“涉及骗局”。

今年4月以来，包括中国、美国、印度、土耳其、韩国等多国陆续针对加密货币交易进行更加严格的监管，在短期来看，导致许多中小交易所不得不关停运营。

中国央行的官员在2021年7月曾表示各种所谓的加密货币已经成为投机性工具，也存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险，成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。随着新一轮监管风暴来临，国务院金融委明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”。