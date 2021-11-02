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支付宝发布“生态开放原则” 平台小程序数量超300万

2021-11-02 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日，支付宝今日在小程序生态服务商大会上发布“生态开放原则”，表示会坚定加大开放力度，让服务商能更顺利借助支付宝的商业化基础能力，帮助商家数字化经营升级。

蚂蚁集团副总裁、支付宝生态发展事业部总经理何勇明表示:“服务商是支付宝商业开放的重要客户。平台将致力于搭建好基础设施、明确边界、服务好服务商，让商家的数字化道路走得更加顺利和高效。服务商赢，支付宝生态才赢。”

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支付宝方面透露，过去这段时间，支付宝一方面打通并升级了“搜索-收藏”等运营链路、丰富了“券、会员”等商家经营能力。通过这些能力，商家的数字化自运营将拥有更多的自主性和确定性。另一方面，通过中心化流量和活动进一步助力商家。

除了运营链路的基础通路建设，支付宝在APP端内阵地的开放也在逐步推进中。目前，支付宝首页已陆续开放搜索、我的小程序、推荐页面等多个中心化阵地来支持商家自运营。此前，基于支付宝开放的平台能力，已有不少服务商、商家从中获得数字化升级的红利。

另外，此次会议发布的《支付宝私域运营白皮书》还公布了支付宝生态自运营全链路及产品能力全图，帮商家了解如何通过数字化营销工具实现自运营。白皮书显示，截止至2021年6月，支付宝小程序数量超300万。

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