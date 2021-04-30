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特斯拉市值突破1.2万亿美元 宣布向竞争对手开放超级充电站

2021-11-02 16:33 · 稿源：站长之家

特斯拉又突破了!截至周一收盘，特斯拉市值突破了1.2万亿美元。马斯克财富达到3351亿美元，是巴菲特资产的3倍。

与此同时，马斯克在社交媒体表示，特斯拉将向竞争对手开放充电站。

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从官方公告来看在荷兰的10个充电站已经开始试点，通过试点，荷兰非特斯拉电动汽车司机可以通过特斯拉应用程序充电。

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