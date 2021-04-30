特斯拉市值突破1.2万亿美元 宣布向竞争对手开放超级充电站

特斯拉又突破了!截至周一收盘，特斯拉市值突破了1.2万亿美元。马斯克财富达到3351亿美元，是巴菲特资产的3倍。
与此同时，马斯克在社交媒体表示，特斯拉将向竞争对手开放充电站。
从官方公告来看在荷兰的10个充电站已经开始试点，通过试点，荷兰非特斯拉电动汽车司机可以通过特斯拉应用程序充电。
特斯拉又突破了!截至周一收盘，特斯拉市值突破了1.2万亿美元。马斯克财富达到3351亿美元，是巴菲特资产的3倍。
与此同时，马斯克在社交媒体表示，特斯拉将向竞争对手开放充电站。
从官方公告来看在荷兰的10个充电站已经开始试点，通过试点，荷兰非特斯拉电动汽车司机可以通过特斯拉应用程序充电。
特斯拉本周在荷兰启动了一个试点项目--非特斯拉电动汽车也将被允许使用其超级充电站(Supercharger)网络，这代表着该汽车制造商首次向其他公司的电动汽车开放其专有充电站。特斯拉的超级充电站网络经常被认为是电动汽车充电网络的最佳范例：快速、可靠、丰富。但特斯拉的网络却是特斯拉车主的专属，这意味着驾驶大众或福特电动车的人无法使用它。不过这种情况现在开始要发生转变了。特斯拉CEO埃隆·马斯克多年来一直在谈论向其他电?
最近，埃隆·马斯克重申，特斯拉车主将在超级充电站使用WiFi。预计特斯拉将很快向非特斯拉电动汽车开放其超级充电网络。届时，该公司将是为新来的司机升级配备 WiFi的超级充电站的绝佳时机。
特斯拉中国充电团队官方今天宣布，2021年9月特斯拉在全国共建设了43个超级充电站，包含281个超级充电桩，大部分搭载 V3充电桩，小部分使用了 V2桩。这些充电站位于铁岭、长春、丹东、南通、常州焦作、丹阳、上海、武汉、重庆、自贡、东莞、佛山、成都等34个城市（县），其中杭州9月新增了7座超级充电站，每个均配备6个 V3充电桩。
据国外媒体报道，特斯拉已经开始向非特斯拉电动汽车开放其超级充电站网络。本周，特斯拉在荷兰启动了一个试点项目，允许非特斯拉电动汽车使用其超级充电站网络充电，这是该公司首次向第三方电动汽车开放其专有充电站。
截至收盘，受多个利好消息影响，特斯拉股价收涨12.66%，报1024.86美元，总市值突破万亿美元，达1.03万亿，也成为首家市值突破1万亿美元的汽车企业。
在特斯拉第三季度财报电话会议上，投资者的问题之一是关于某些地方等待超充时间较长的问题。这位投资者询问了特斯拉改善超级充电站等待时间和服务的计划。
昨日，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，向其他电动汽车开放特斯拉超级充电站的试验项目已经开始。据悉，当地时间1日，特斯拉在荷兰的10个超级充电站启动“非特斯拉超级充电桩”试点。
热点要闻·高盛：预计美联储将于明年 7 月加息高盛经济学家Jan Hatzius表示，预计明年缩债计划结束时，除去食品和能源成本外的CPI仍将高于4%。为应对通胀压力上升的风险，美联储料将于 2022 年 7 月提高基准利率，并于 11 月进行第二次加息，之后将每年加息两次。Hatzius称，做出新预测的主要原因是通胀料将比他们之前的预期更加顽固。此外，由于通胀远高于目标，且就业机会高企，官员们可能会得出结论，即「劳动力市场的任何剩余?
昨日晚间，特斯拉再度创造了一历史时刻，总市值突破万亿美元关口，股价暴涨12.66%，突破1千美元。美股收盘报价1024.86美元，总市值高达1.03万亿美元。对于特斯拉的股价暴涨，与其斩获全球史上最大的电动车订单有关。日前报道显示，美国百年租车巨头赫兹，向特斯拉下定了10万辆Model 3的订单。这也是有史以来最大的一笔电动汽车采购交易，将为特斯拉带来约42亿美元的收入。对于特斯拉市值提升，马斯克也在推特上表示了自己的看法。?
如果以传统车企的眼光来看待特斯拉，相信即使再资深的投资者，也难以理解特斯拉的市值为何能够冲高到如此地步。截止到10月22日美股收盘，特斯拉股价已经来到了909.68美元，最新市值高达9113亿美元，距离万亿美元的关口，似乎近在咫尺。事实上，从今年5月份的最低580美元之后，特斯拉的股价便在震荡上涨，至今已经突破900美元的高位，并且上涨势头明显。对于特斯拉的坚挺股价，马斯克也表现的也较为得意。今日，马斯克转发了一条推?
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