特斯拉市值突破1.2万亿美元 宣布向竞争对手开放超级充电站

特斯拉本周在荷兰启动了一个试点项目--非特斯拉电动汽车也将被允许使用其超级充电站(Supercharger)网络，这代表着该汽车制造商首次向其他公司的电动汽车开放其专有充电站。特斯拉的超级充电站网络经常被认为是电动汽车充电网络的最佳范例：快速、可靠、丰富。但特斯拉的网络却是特斯拉车主的专属，这意味着驾驶大众或福特电动车的人无法使用它。不过这种情况现在开始要发生转变了。特斯拉CEO埃隆·马斯克多年来一直在谈论向其他电?