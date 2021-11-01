苹果搭载 M1 Pro、M1 Max 自研芯片 iMac Pro 有望明年上半年推出

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日消息:据MacRumors报道，据爆料者Dylandkt称，正在开发的下一代iMac可能被称为「iMac Pro」。该设备将采用苹果与MacBook Pro型号一起推出的相同的M1Pro和M1Max芯片，而且有可能「增加配置」。

图片来自 Apple

据称，苹果将使用「Pro」命名来区分即将推出的iMac和今年早些时候发布的24英寸iMac。据Dylandkt消息，由于它将使用M1Pro和Max芯片，苹果定位它是一个「专业级」设备，并在内部将其称为iMac Pro。

Dylandkt称，iMac将采用27英寸mini-LED显示屏，并采用ProMotion技术。与24英寸的iMac不同，新iMac Pro 将采用深色边框，边框尺寸可能会变小。从设计上看，它可能看起来与24英寸iMac和Pro Display XDR类似，苹果显然已经为该机器测试了Face ID，但这并不是一个确认的功能。

基本型号的iMac将配备16GB内存和512GB存储空间，所有型号都将配备一个HDMI端口、一个SD卡插槽和几个USB-C/Thunderbolt端口，与MacBook Pro类似。据说苹果还将在电源适配器上加入一个以太网端口。

Dylandkt说，iMac的起价将在2000美元或以上，它将在2022年上半年推出。即将推出的「iMac Pro」将取代目前基于英特尔的27英寸iMac机型。

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