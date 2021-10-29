三星Galaxy S22系列预购时间表曝光 将从2022年2月开始

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:三星下一代旗舰智能手机将会是Galaxy S22系列，有关该系列手机的配置消息已经陆续曝光，现在网上流传了一份S22系列预购时间表，暗示该系列手机会在2022年2月开始预购。

（Galaxy S21，图源：三星官网）

根据数码爆料博主Jon Prosser的消息，即将推出的三星Galaxy S22系列将于2022年第六周开始预购。这意味着客户可以从第二周开始预订三星的这一款旗舰手机。

泄密者透露的预订时间表可能主要针对美国，同时他没有指定国家/地区。无论如何，由于三星以在美国以外的多个地区通常也会和美国成为首发国家/地区，因此其他地区的消费者也有望在明年2月份就预定该手机。

据报道，Galaxy S22系列最初将于1月正式发布，但现在情况可能有变化。多个消息来源表明，Galaxy S21FE将于1月初正式上市。Jon Prosser甚至表示这款手机将于1月11日上市。一般来说，Prosser 提到“发布日期”时，指的是“发售日期”。

原本猜测Galaxy S21FE 将与Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3在今年8月份发布，但这从未发生过。该手机后来经历了多次延迟，因此，三星现在似乎已将 Galaxy S22系列的发布时间从1月推迟到2月。