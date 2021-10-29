B站全面上线UP主版权保护计划

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:10月28日，B站宣布全面上线【UP主版权保护计划】。

据介绍，“UP主版权保护计划”致力于保护视频创作者的原创作品。加入计划的UP主，当其（选择纳入监测的）原创稿件被第三方平台违规搬运时，bilibili将主动通过法律手段帮助UP主维权。

有需要的UP主可以点击 “bilibili创作中心——创作权益——版权保护 ”，进入UP主版权保护计划界面，点击【开通UP主版权保护计划】，填写并提交个人信息，授权bilibili为UP主维权。信息上传成功后，7-10个工作日反馈申请结果，申请成功即可享受维权服务。

APP端的用户可以点击 “bilibili创作中心——更多功能——版权保护 ”，进入UP主版权保护计划界面。

成功加入版权保护计划后，后台会自动展示站外侵权视频链接，以及侵权视频播放量预估，UP主可以通过点击链接右侧的【我要维权】，对侵权视频进行维权。

UP主对侵权视频发起维权后，bilibili会通过法律手段要求对应平台下架侵权视频，并在7-14个工作日内，通过后台私信将结果反馈UP主。同时维权数据也会在后台实时更新，UP主可在版权保护计划界面监控维权进程。