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北京望京某二房东跑路 链家称将垫付客户全部损失

2021-10-28 15:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:据北京链家官微消息，“望京某二房东跑路”一事，经核查，其中涉及链家房源2套，我们将垫付该房源所涉客户的全部损失。再次向事件中的租户致以诚挚的歉意!我们将以此为鉴、加强核查，让每一单房产交易都不负所托。

链家表示，再次向事件中的租户致以诚挚的歉意!我们将以此为鉴、加强核查，让每一单房产交易都不负所托。

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此前，有媒体报道北京“望京某二房东跑路”，上游租房中介涉及链家、自如、我爱我家等，受害者包括美团、阿里等多家互联网员工。

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