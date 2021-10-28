北京望京某二房东跑路 链家称将垫付客户全部损失

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:据北京链家官微消息，“望京某二房东跑路”一事，经核查，其中涉及链家房源2套，我们将垫付该房源所涉客户的全部损失。再次向事件中的租户致以诚挚的歉意!我们将以此为鉴、加强核查，让每一单房产交易都不负所托。
链家表示，再次向事件中的租户致以诚挚的歉意!我们将以此为鉴、加强核查，让每一单房产交易都不负所托。
此前，有媒体报道北京“望京某二房东跑路”，上游租房中介涉及链家、自如、我爱我家等，受害者包括美团、阿里等多家互联网员工。
站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:据北京链家官微消息，“望京某二房东跑路”一事，经核查，其中涉及链家房源2套，我们将垫付该房源所涉客户的全部损失。再次向事件中的租户致以诚挚的歉意!我们将以此为鉴、加强核查，让每一单房产交易都不负所托。
链家表示，再次向事件中的租户致以诚挚的歉意!我们将以此为鉴、加强核查，让每一单房产交易都不负所托。
此前，有媒体报道北京“望京某二房东跑路”，上游租房中介涉及链家、自如、我爱我家等，受害者包括美团、阿里等多家互联网员工。
近日，北京望京一起链家二房东携款跑路的消息成为网络热议话题，由于该事件中涉及链家房源2套，北京链家今天表示，将垫付该房源所涉客户的全部损失。北京链家表示，将以此为鉴、加强核查。
对北京年轻人来说，蛋壳公寓暴雷引发的“租房风险”带来的心理阴影还未完全散去，近期网络上一则“北京望京二房东跑路”的消息又拨动了大量租房者的内心。
据媒体报道，近日，有一则反映北京望京某二房东跑路，受害者多为大厂程序员”的网帖在网络流传。网帖反映，这位二房东通过从自如/中介手中租来房屋，以低于市场价20%的价格出租给租客。收取下游年付的租金，月付给上游渠道，以此方式套取资金后跑路，目前受害者近150人，涉案金额达500万以上，其他受害者还在陆续增加中。受害者大多为互联网工作人员，主要以美团、阿里、华为等员工为主。”中介公司发现后，暴力逼迫租客搬家。有媒
针对“望京某二房东跑路”事件，自如官微发布消息称，自从该事件发酵以来，性质恶劣，影响严重。几天来，我们陆续收到受害租客的反馈，向我们反映问题、寻求帮助，目前累计有50余人。
今日下午，针对“望京某二房东跑路”事件，自如表示，已陆续收到受害租客的反馈，累计有50余人。针对这一事件涉及的相关租客，决定将全额承担损失，预计约500余万元。具体到每个租客的沟通安置，将组成专项团队，委派专人跟进。
凤凰网科技讯10月28日消息，自如官微声明表示，“望京某二房东跑路”事件发酵以来，陆续收到相关租客反映问题、寻求，对于涉及此事件50余名相关租客，自如将全额承担其受到的损失，预计超过500万元。日前，有消息称，望京有一位二房东，在望京租房圈精心布局三年以上，突然跑路。坑了很多程序员，受害者大多是互联网工作人员，主要以美团、阿里、华为等员工为主。房屋上游渠道涉及自如、链家、我爱我家等知名中介，涉及金额高达500
就望京某二房东跑路”一事，今天下午，自如客服官微发布声明称，将全额承担租客的损失，预计约500余万元。自如称，事件发酵以来，性质恶劣，影响严重。几天来，我们陆续收到受害租客的反馈，向我们反映问题、寻求帮助，目前累计有50余人。我们始终关心城市租房而居的年轻人的生活和权益，对于业内发生这样的事件深感痛心。针对这一事件涉及的相关租客，我们决定将全额承担他们的损失，预计约500余万元。具体到每个租客的沟通安置，
近日，有传闻称北京望京有一位二房东，在望京租房圈精心布局三年以上，突然跑路。坑了很多程序员，受害者大多是互联网工作人员，主要以美团、阿里、华为等员工为主。房屋上游渠道涉及自如、链家、我爱我家等知名中介，涉及金额高达500万以上。
10月28日晚间，红米召开note11系列发布会，发布了Redmi Note11、Note11Pro以及Note11Pro+三款手机。Redmi Note11 4GB+128GB 售价1199元、6GB+128GB 售价1299元、8GB+128GB 售价1499元、8GB+256GB 售价1699元。
现在起，在上海不通过房产中介也可以买房了。10月26日，上海市房地产交易中心发布通告，宣布推出二手房交易网上自助签约服务。即日起，购房者可以在“一网通办”自助签订合同。
理想汽车在其微信公众号上发布消息称，10月份，理想汽车新增12家直营交付中心，分别是福州青口、泉州晋江、金华金东3家正式交付中心，以及邯郸、襄..
而苹果公司内部人员近日正式对外做出回应，表示对于目前抛光布卖断货的情况并不惊讶。同时，他还强调称这种配件在其工作中“非常有用”。..
还记得华为上月中旬发布的全球首款搭载HarmonyOS的激光多功能打印机PixLab X1吗?这款打印机于10月31日在天猫正式开售，折后价1799元。从预定情况..
10月30日消息，苹果公司高管日前接受媒体采访时，回应了关于新Macbook Pro上不添加触控屏和Face ID等功能的原因。..
有消息称，微软的Windows11更新计划在近日进入了新阶段，将正式向更多符合硬件标准的电脑推送Windows11，但这仍需一定时间。..
随手写个名字，一晚上就能赚个几千块钱，你相信吗?今天这个直播赚钱案例是在村长付费社群里面分享的，虽然已经过了两月有余，但现在免费拿出来给..
美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，在特斯拉公司股价首次超过1000美元达到创纪录高位后，一名特斯拉董事周三抛售了逾2亿美元股票。..
据财联社消息， 10 月 30 日消息，据亚马逊提交的监管文件，该公司持有电动汽车初创公司Rivian Automotive Inc. 20%股份。..
前不久的苹果10月发布会，搭载M1Pro/Max处理器的MacBook Pro、AirPods3等新品正式亮相，除了这些惯例更新之外，苹果还带来了一块十分特殊的产品—..
CDPR仍在奋力修补此作，除许诺中的次世代版本被迫延至明年外，原路线图所规划的游戏更新与内容DLC也一并推迟至明年，新路线图如下:..
近日，安徽亳州。黑老大“代小五”将5作为自己的幸运数字，他被判有期徒刑十八年六个月。其尾号为8个5的手机靓号被涡阳县法院拍卖出1216601.7元。..
近日，有外媒曝出苹果在2019年到2021年之间申请了多款与Apple Watch相关的并未投入使用的技术专利，这些专利包含了新的Apple Watch外观，新的生物..
日本株式会社KADOKAWA（下简称角川）在10月29日晚发布通知文件，宣布与腾讯控股建立商业合作联盟，根据公告内容，腾讯方将出资300亿日元（约合人民..
近年来，随着国内移动互联网的火速发展，诞生了不少微信、淘宝、抖音之类的“超级平台”，在市场上也被称之为“国民级”应用，几乎覆盖到了每个人..
微软业务超预期，市值超苹果重回全球第一。美股周五收盘后，微软股价上涨2.24%，报331.62美元，市值接近2.49万亿美元，这也让他们超越了苹果，成..
日前豆瓣女扣神王神爱日前做客腾讯节目讲述了自己毕业9年，在32岁的年纪买下南京两套房的经历。此事引发网络热议，然而仔细看下故事又觉得经不起推..
支付宝赚钱红包能赚钱吗?刚推出的时候，我推了一次公众号，累计赚了10000来块，玩法很简单，支付宝搜索“717123598”打开后领取红包后，线下门店..
抖音本质上是要对打美团。一位知情人士告诉我，为了扩张本地业务，抖音现在40%的流量都是同城流量，也就是说，你刷10条内容，可能有4条都是同城。..
“日活用户规模高达2.3亿，总播放量超过7700亿。”这是上周召开的快手短剧行业大会上，快手短剧板块发布的最新数据。..
作为昔日的中国服装巨头，拉夏贝尔一度有着中国版ZARA”之称，但谁曾想，短短几年间拉夏贝尔就跌下神坛。这是一家成立于1998年的老牌服装巨头，它..