微博新增炸毁评论功能 使用后仅自己不可见

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:昨日，有网友反馈称，微博在评论区转发、评论、点赞前上线了“炸毁评论”功能。

如博主在自己的微博中，有不想看到的评论，则可以使用“炸毁”功能。

但需要注意的是，“炸毁”后，该评论除了博主自己看不见外，其余人仍能看见并评论。

对此，网友们调侃该功能为“新型掩耳盗铃”“皇帝的新评论”。