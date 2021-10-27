微博新增炸毁评论功能 使用后仅自己不可见

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:昨日，有网友反馈称，微博在评论区转发、评论、点赞前上线了“炸毁评论”功能。
如博主在自己的微博中，有不想看到的评论，则可以使用“炸毁”功能。
但需要注意的是，“炸毁”后，该评论除了博主自己看不见外，其余人仍能看见并评论。
对此，网友们调侃该功能为“新型掩耳盗铃”“皇帝的新评论”。
站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:昨日，有网友反馈称，微博在评论区转发、评论、点赞前上线了“炸毁评论”功能。
如博主在自己的微博中，有不想看到的评论，则可以使用“炸毁”功能。
但需要注意的是，“炸毁”后，该评论除了博主自己看不见外，其余人仍能看见并评论。
对此，网友们调侃该功能为“新型掩耳盗铃”“皇帝的新评论”。
10月26日，有微博博主反馈称，微博开始测试“炸毁评论”功能，“炸毁”后，该评论除了博主自己看不见外，其余人仍能看见并评论。
今日，微博官方宣布制定《微博MCN运营管理规范》。明确了MCN机构旗下账号在创建或主持话题时应避免的行为。规范明确，MCN机构旗下账号不得创建或主持热点事件中明显带节奏、引发对立的话题（断章取义、夸张其词、引导攻击、煽动对立等）。
昨日晚间，北京朝阳警方发布通报，称因涉嫌在朝阳某小区嫖娼，钢琴家李云迪已被朝阳公安分局依法行政拘留。上述消息公开后不久，引发网友热议，李云迪商务合作或品牌代言方陆续删除与李云迪有关信息，并与其解约。
微博钱包”28 发财日”正在如火如荼的进行当中。作为微博旗下专业的信贷服务产品，微博借钱也借此机会，通过免息红包、返现券、现金红包等多种形式，面向用户发放免息大礼包，为用户提供专属的十月福利。（“微博app-我-我的钱包”页面）据悉，“28 发财日”是微博钱包面向新、老用户量身定制的长期活动，未来两个月，平台将在每个月的28 日左右持续开展。此次活动中，微博钱包将面向广大用户发放千万红包福利，首次参与用户单日最
10月18日晚间，一位实习生使用腾讯看点娱乐官方微博吐槽腾讯实力生活：腾讯抠死了，钱少活多，现在实习生晚餐都不免费了，薅羊毛薅到极致嘿嘿。”随后这条微博被迅速删除，不过还是被网友给截图了。腾讯看点娱乐秒删微博内容这条微博内容引发网友热议，腾讯看点娱乐官方微博作出回应，称上条微博纯属没了解清楚政策的手误，行政小姐姐已经在跟我普及福利政策，打扰大家了，Leader让明天买一台工作机找他报销。该事件也引发了网友们
微博就员工薪酬福利升级发了通知信，表示公司决定逐步推出一系列薪酬、福利升级，微博将在今年、明年分节奏为员工增加2个月的年底目标奖金，鼓励员工通过努力获得更高额的绩效回报。
10月28日消息，今日，有许多网友在社交平台上反馈称，在苹果App Store进行搜索时，出现了答非所问”的故障，如搜索微博App，出现的却是哔哩哔哩App。此外，不仅精确搜索出现故障，部分模糊搜索的结果也无法准确显示，比如搜索视频”，但结果显示的为壁纸、工具类App。对于苹果App Store出现故障”一事，苹果官方回应称：不予置评。目前，经过测试，上述Bug已修复完毕，除第一条广告推荐位外，已可显示用户所要搜索的App。有意思的?
整体来看，微博电商的双11分为两个阶段，从10月20日到10月31日为种草期，以内容种草为主，配合一些简单的单品销售;11月1日至11月11日，则是营销的爆发期。
新浪微博社区管理官方微博 @微博管理员 发布公告称，近日，国家网信办召开「清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动」全国视频工作会议，对相关工作进行了专题部署。本次专项整治行动，是「清朗」系列专项整治的重要内容，对各类网站平台账号运营的五类突出问题提出了整治要求。
10月22日下午消息，微博管理员发布社区公告称，已禁言李某迪微博账号15天，禁言超话1个，关闭内容严重违规的超话1个，解散攻击类话题4个，处置恶意营销、寻衅滋事的账号46个，清理恶意关联、干扰正常办公秩序等违规行为的微博670条，清理寻衅滋事的评论107条。微博表示，作为平台方，微博将一如既往地坚持履行社会责任和主体责任，努力营造文明、和谐的网络生态环境。在留言区，网友纷纷表示支持”。因违法被抓，李云迪的形象一路?
支付宝已更新其隐私权政策，用户点击“我的”页面，进入用户保护中心即可查看。新版隐私权政策大大精简完整版内容，全文900多字，并结合视频、图表..
强强联合!辰颐物语携手九阳，共同打造联名产品!2021年10月23日，“聚势杭州，共筑未来”辰颐物语大运营中心启航盛典，在杭州未来科技城国际会议中..
10月20日，天猫美家TOP3品牌月影家居携顶流代言人杨洋一同吹响了双十一购物狂欢集结号，全面拉开了电商年终营销大戏的帷幕。在家居家装行业灯饰类..
在金风送爽，丹桂飘香的季节，又迎来传统敬老节日——“九九”重阳节佳节。节日前后，福州麦田房产走进近30 个社区以近10000 份丰厚好礼，为社区老..
据工信微报消息，近期，电脑PC端应用软件弹窗信息骚扰用户问题突出，人民群众反映反感反响强烈，工业和信息化部信息通信管理局于10月28日组织召开..
继粤港澳三地同时发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》后， 10 月 19 日，跨境理财通首批业务正式落地，“北向通”和“南向通”业..
凤凰网科技讯 10月29日消息，华为发布2021年三季度财报。财报显示，前三季度公司实现销售收入4558亿元人民币，相比去年同期6713亿元减少了2155亿元..
许多安全公司与大型科技企业都有自建团队，旨在发现软件中的缺陷和漏洞、与软件供应商私下沟通，然后按照行业标准流程来发布修复程序。与此同时，..
【TechWeb】10月29日，融创中国发布公告称，自今年6月1日至10月28日，累计出售贝壳5591.7万股，总代价约5.54亿美元(折合人民币35.41亿元)。值得一..
【TechWeb】10月29日消息，据国外媒体报道，受芯片短缺影响，现代汽车三季度的销量明显下滑，海外市场的销量同比下滑6.8%，起亚9月份的销量也因芯..
这届双11比以往来得更早了一些，但热度却丝毫不减。前有网友吐槽“满减太烧脑”，后有罗永浩炮轰“广告套路多”。10月29日，罗永浩突然发微博向广..
【TechWeb】10月28日晚，*ST拉夏（603157）发布公告，截至目前，公司旗下共有144个银行账户被冻结。企查查APP显示，当前拉夏贝尔被执行总金额超6...
据国外科技媒体报道:Netflix的show Squid游戏的成功传递给了加密货币“Squid”。加密货币在过去24小时内暴涨了2400%。其市值超过1.74亿美元。“乌..
【摘要】我们希望每个学生都能享受公平而有质量的教育。——捷视飞通教育初心从十八洞村小到江西湖口县、再到山西朔州，捷视飞通在教育业务方面的..
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近年来，基础型清洁、保湿类护肤品已无法满足广大消费者日益增长的多样化需求，功效型护肤品渐渐得到了部分受众人群的青睐，玉泽、夸迪、润百颜、..
上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童医院。早在2014 年，医院就开通了医疗服务平台(智能手机微信就医导航系..
据彭博社 10 月 29 日报道，近日，中国国家卫生健康委员会（NHC）发布了一项新政策，要求对中国快速增长的互联网医疗行业进行监管。报道认为，该政..
10 月 28 日，第六届全国杰出专业技术人才表彰大会召开，中共中央组织部、中共中央宣传部、人力资源社会保障部、科技部联合表彰了 93 名全国杰出专..
如何将HR的各类数据在一个平台汇总、分析，这是个极为复杂的过程，因此，这就需要一个真正懂人力资源、懂业务场景、懂技术的团队，并且能够提供一..