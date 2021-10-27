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微博新增炸毁评论功能 使用后仅自己不可见

2021-10-27 17:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:昨日，有网友反馈称，微博在评论区转发、评论、点赞前上线了“炸毁评论”功能。

QQ截图20211027172808.jpg

如博主在自己的微博中，有不想看到的评论，则可以使用“炸毁”功能。

QQ截图20211027171945.jpg

但需要注意的是，“炸毁”后，该评论除了博主自己看不见外，其余人仍能看见并评论。

对此，网友们调侃该功能为“新型掩耳盗铃”“皇帝的新评论”。

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