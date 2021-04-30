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京沪法学生起诉苹果不送充电器 苹果和大学生你支持谁？

2021-10-27 11:38 · 稿源：站长之家

苹果新产品不再配送充电器一直备受用户诟病。现在，终于有人站起来反抗了。

近日，来自北京化工大学、东华大学的学生们组队将苹果公司告上法庭，理由是iPhone12开始，苹果就不送充电器了。

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而其他品牌的手机，用户购买都可以选择是否配充电器。苹果美其名曰是为了环保，但无非是想赚更多配件的钱罢了。

为此，他们要求苹果交付手机充电器，并赔偿100元。你觉得他们会赢吗?苹果和大学生你支持谁?

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