京沪法学生起诉苹果不送充电器 苹果和大学生你支持谁？

苹果新产品不再配送充电器一直备受用户诟病。现在，终于有人站起来反抗了。
近日，来自北京化工大学、东华大学的学生们组队将苹果公司告上法庭，理由是iPhone12开始，苹果就不送充电器了。
而其他品牌的手机，用户购买都可以选择是否配充电器。苹果美其名曰是为了环保，但无非是想赚更多配件的钱罢了。
为此，他们要求苹果交付手机充电器，并赔偿100元。你觉得他们会赢吗?苹果和大学生你支持谁?
苹果新产品不再配送充电器一直备受用户诟病。现在，终于有人站起来反抗了。
近日，来自北京化工大学、东华大学的学生们组队将苹果公司告上法庭，理由是iPhone12开始，苹果就不送充电器了。
而其他品牌的手机，用户购买都可以选择是否配充电器。苹果美其名曰是为了环保，但无非是想赚更多配件的钱罢了。
为此，他们要求苹果交付手机充电器，并赔偿100元。你觉得他们会赢吗?苹果和大学生你支持谁?
更短刘海、高刷屏幕、更长续航、电影模式、更低价格尽管这代iPhone 13系列有一千个值得买的理由，但并不代表它是一款完美的手机。今天，数码博主@王奔宏 爆料称，自己的iPhone 13 Pro在拔掉充电器很久后，右上角居然还显示正在充电状态，他调侃我这台永不断电的iPhone 13 Pro值多少钱？”有网友质疑使用了无线充电或者是截屏，他也通过视频方式进行了自证，确实是iPhone 13 Pro的BUG。网上搜索发现，这种BUG并未大规模出现，但也并
iPhone13系列手机是苹果在今年9月份发布的一款重磅产品，外观上虽然没有大改，但Pro型号加入了120Hz高刷的屏幕，并且刘海部分也减少了很多，那么这次的双十一在哪个平台购买iPhone13手机最划算呢。
目前正在进行的芯片危机显然已经大到足以波及苹果公司——这次我们谈论的不是智能手表，而是苹果公司的主要摇钱树——iPhone。
近日一份来自彭博社的报告称，年底购物季的来临，但苹果正在面临着几乎所有产品短缺的威胁，最明显的是iPhone13。
在iPhone13系列手机上市后一周，最早一批下单的用户基本已经收到了自己的手机，但最近苹果官网下单iPhone13需要等待的时间变长，部分型号甚至要等待超过一个月以上才能到货，创下iPhone13上市最长等待期。
iPhone13又出新BUG。近日，不少网友反映称自己的iPhone13拍照出问题了，打开广角后屏幕带“炫彩”效果。机主称，之前看过不少网友的翻车开箱，以为自己没事，结果第二天就“中奖”了。
iPhone13或因越南疫情交货中断。据彭博社报道，越南因为疫情发生了大量工人逃离工厂的情况。报道指出，大量工人离开了越南胡志明市，越南估计可能有200万人离开。
最近，iPhone13的问题有点多，继备份恢复bug、微距模式开关bug、拍照有马赛克之后，iphone13又被曝出了新问题。
撕开环保的密封条，映入眼帘的是iPhone13漂亮的机身，边框处美中不足，有一道小划痕。除了划痕问题，摄像头似乎也沾上了灰，但怎么都擦不掉，原来是镜头里面有灰尘颗粒。
据外媒报道，越南近日解除了胡志明与周围地区的防疫封城措施，不少工人从疫情较为严重越南南部的工厂返回乡下，这导致了越南不少工厂出现人手短缺的问题，这可能会影响到iPhone13零部件的供应。
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