京沪法学生起诉苹果不送充电器 苹果和大学生你支持谁？

更短刘海、高刷屏幕、更长续航、电影模式、更低价格尽管这代iPhone 13系列有一千个值得买的理由，但并不代表它是一款完美的手机。今天，数码博主@王奔宏 爆料称，自己的iPhone 13 Pro在拔掉充电器很久后，右上角居然还显示正在充电状态，他调侃我这台永不断电的iPhone 13 Pro值多少钱？”有网友质疑使用了无线充电或者是截屏，他也通过视频方式进行了自证，确实是iPhone 13 Pro的BUG。网上搜索发现，这种BUG并未大规模出现，但也并