首页 > 业界 > 关键词  > 中兴通讯最新资讯  > 正文

中兴通讯第三季度营收出炉：营收 307.5 亿元 同比增长 14.2%

2021-10-25 21:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:今日，中兴通讯发布2021年第三季度报告，报告显示，2021年7-9月，公司单季度实现营业收入307.5亿元，同比增长14.2%，其中运营商网络营业收入环比增长约25%。

数据显示，2021年7-9月，公司单季度归属于上市公司普通股股东的净利润17.7亿元，同比增长107.6%，单季度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润12.3亿元，同比增长125.4%。

image.png

2021年1-9月，中兴通讯实现营业收入838.3亿元，同比增长13.1%;归属于上市公司普通股股东的净利润58.5亿元，同比增长115.8%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润33.4亿元，同比增长130.9%;基本每股收益为1.26元。

同时，中兴通讯持续加强现金流管理，2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为111.7亿元，同比增长188.7%，创历史新高。

值得一提的是，报告显示，公司将汽车电子业务定位为数字汽车基础能力、核心部件提供商，智能网联产品和方案提供商，致力于为客户提供汽车电子相关的基础软硬件平台、芯片、车路协同的智能网联产品等。目前已与一汽、上汽集团等车企达成了战略合作。

2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为111.7亿元，同比增长188.7%，创历史新高。

研发部分，2021年前三季度，公司研发投入达141.7亿元，占营业收入比例为16.9%。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 中兴公司称已启动6G关键技术研究 5G优势可延续到6G

    中国的5G基站数量已经超过百万，占了全球70%多，已经是全球最大的5G独立组网规模。如今5G商用两年了，很多公司目光投向了6G。中兴公司日前表示已经启动6G关键技术研究，5G上的优势也有望延续到6G时代。中兴公司在回应投资者提问时表示，6G作为移动通信的未来技术，目前还处于技术研究、发表白皮书及提出展望的阶段。中兴表示，国际电信联盟关于6G愿景还在继续研究和探讨过程中，距离形成全球共识、指引全球6G发展还有一段路程要走?

    ​中兴 ​上市 ​电信

  • 中兴通讯倪飞：预计 2021 年全年终端出货量超亿部

    中兴通讯高级副总裁、终端事业部总裁倪飞昨天在中兴通讯举办分析师大会表示，中兴终端将全面聚焦5G，进一步强化手机在移动互联中的核心地位，持续构建全场景5G终端生态。

    ​中兴 ​5G ​倪飞

  • 838.3亿！中兴通讯前三季度营收出炉：净利大增115.8%

    10月25日，今日，中兴通讯发布2021年第三季度报告。报告内容显示，2021年1-9月，中兴通讯实现营业收入838.3亿元，同比增长13.1%；归属于上市公司普通股股东的净利润58.5亿元，同比增长115.8%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润33.4亿元，同比增长130.9%；基本每股收益为1.26元。报告指出，2021年7-9月，公司单季度实现营业收入307.5亿元，为近三年最高，同比增长14.2%，环比增长14.6%。其中运营商网络营业收入?

    ​中兴 ​上市 ​一汽

  • 中兴通讯前三季度实现营收838.3亿元 净利58.5亿元

    【TechWeb】10月25日消息，中兴通讯发布2021年第三季度报告。报告内容显示，2021年1-9月，中兴通讯实现营业收入838.3亿元，同比增长13.1%；归属于上市公司普通股股东的净利润58.5亿元，同比增长115.8%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润33.4亿元，同比增长130.9%；基本每股收益为1.26元。2021年7-9月，公司单季度实现营业收入307.5亿元，为近三年最高，同比增长14.2%，环比增长14.6%，其中运营商网络营业收入环

    ​中兴 ​上市 ​金融

  • 中兴通讯第三季度营业收入307.5亿元 同比增长14.2%

    中兴通讯于10月25日发布第三季度财报，2021 年7- 9 月，公司单季度实现营业收入307. 5 亿元，为近三年最高，同比增长14.2%，环比增长14.6%。

    ​中兴通讯 ​中兴通讯财报 ​中兴

  • 中兴吕钱浩评MacBook Pro：丑得炸场性能无敌 全家桶让所有企业羡慕

    今天，中兴通讯吕钱浩指出，今天凌晨发布的MacBook Pro是一款纯粹的Pro、一款脱离了低级趣味的Pro。刘海屏有标识度但也丑得炸场，M1 Max性能强大到没朋友。以移动智能终端为核心的软件硬件服务生态四位一体的苹果全家桶依然是所有科技企业羡慕并努力的方向。在MacBook Pro上，苹果为其配备了M1 Pro或M1 Max芯片，前者苹果用快得吓人”来形容，后者苹果用快得太吓人”来形容。官方介绍，M1 Pro将M1芯片架构的潜能飙升到全新境界。有

    ​苹果 ​macbook ​神经网络

  • 中兴2021年终端产品出货量将超过1亿台 50%用上自研芯片

    在日前的中兴分析师大会上，中兴通讯高级副总裁、终端事业部总裁倪飞透露，过去一年，通过品牌、产品、渠道持续发力，中兴终端呈现出国内快速增长，全球稳健提升的态势。面向未来5G手机和移动互联产品的发展新机遇，中兴终端将全面聚焦5G，持续巩固大终端产品策略，以全场景智慧体验构筑5G新未来。根据中兴所说，2021年，该公司预计包含个人终端、家庭终端等在内的消费者产品总出货量将超过1亿台，其中50%以上将采用中兴通讯自研芯

    ​中兴 ​倪飞 ​交换机

  • 中兴预计三季度净利润可达19.2亿元：同比增长124%

    10月14日晚间消息，中兴通讯发布2021年前三季度业绩预告。公司预计今年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润56亿元至60亿元，同比增长106.49%至121.23%。其中，第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润15.2亿元至19.2亿元，同比增长77.99%至124.79%。中兴通讯认为，前三季度净利润同比增长主要由于公司不断优化市场格局，营业收入同比增长、毛利率持续恢复改善，盈利能力大幅提升，以及转让北京中兴高达通信技术有限公司90%

    ​中兴 ​上市

  • 终结挖孔屏！中兴Axon 30屏下至臻版开售：512GB卖3498元

    经过多日等待，中兴Axon 30屏下旗舰家族新成员中兴Axon 30屏下至臻版于今日正式开售，提供8GB+512GB存储容量，售价3498元。与普通版不同的是，中兴Axon 30至臻版后盖由玻璃材质换装为轻咖”色素皮材质，同时，原版的ZTE 5G”Logo移至右上角，左下角换成了中国中兴”字样。显示方面，中兴Axon 30至臻版配备一块6.92英寸10.7亿色真全面屏，采用AMOLED材质打造，分辨率为2460*1080，屏幕PPI高达400，覆盖100%DCI-P3，支持120Hz刷新率?

    ​中兴 ​高通 ​pixel

  • 骁龙888+UFS 3.1旗舰新低价！中兴Axon 30 Pro双11到手价2198元

    一年一度的双11大促将于今天晚上8点开始促销，各大手机品牌都开启了新一轮降价，尤其是旗舰产品，降价后更具竞争力。今天，中兴预告中兴Axon 30 Pro双11特惠800元，到手价2198元（6GB+128GB），在同档位极具竞争力。核心配置上，中兴Axon 30 Pro采用6.67英寸144Hz高刷屏，搭载高通骁龙888旗舰处理器，后置6400万主摄、6400万超广角和500万微距三摄，电池容量为4200mAh，支持55W快充。此外，中兴Axon 30 Pro支持多功能NFC，机身厚度

    ​中兴 ​高通 ​高通骁龙

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM