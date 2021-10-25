中兴通讯第三季度营收出炉：营收 307.5 亿元 同比增长 14.2%

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:今日，中兴通讯发布2021年第三季度报告，报告显示，2021年7-9月，公司单季度实现营业收入307.5亿元，同比增长14.2%，其中运营商网络营业收入环比增长约25%。
数据显示，2021年7-9月，公司单季度归属于上市公司普通股股东的净利润17.7亿元，同比增长107.6%，单季度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润12.3亿元，同比增长125.4%。
2021年1-9月，中兴通讯实现营业收入838.3亿元，同比增长13.1%;归属于上市公司普通股股东的净利润58.5亿元，同比增长115.8%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润33.4亿元，同比增长130.9%;基本每股收益为1.26元。
同时，中兴通讯持续加强现金流管理，2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为111.7亿元，同比增长188.7%，创历史新高。
值得一提的是，报告显示，公司将汽车电子业务定位为数字汽车基础能力、核心部件提供商，智能网联产品和方案提供商，致力于为客户提供汽车电子相关的基础软硬件平台、芯片、车路协同的智能网联产品等。目前已与一汽、上汽集团等车企达成了战略合作。
2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为111.7亿元，同比增长188.7%，创历史新高。
研发部分，2021年前三季度，公司研发投入达141.7亿元，占营业收入比例为16.9%。