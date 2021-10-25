360宣布正式入股哪吒汽车：相关协议已签署完毕

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:继前不久宣布拟以自有资金29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车）之后，今日晚间三六零安全科技股份有限公司发布了一则对外投资的进展公告，其中透露了关于入股哪吒汽车的最新进展。

10月18日，三六零安全科技股份有限公司曾发布对外投资公告称，拟以自有资金29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车），本次投资全部完成后，公司将间接合计持有哪吒汽车16.594%股权，合计成为哪吒汽车第二大股东。

而在最新的公告中，三六零安全科技股份有限公司指出，三六零此前披露拟以自有资金共计人民币29亿元，投资入股合众新能源汽车有限公司，目前已经履行完成相关政府主管部门所要求的程序，本次投资的相关协议已签署完毕。

也就是说，三六零已经确认耗资29亿元入股哪吒汽车，此前消息称本次三六零将间接合计持有哪吒汽车16.5940%股权，成为哪吒汽车第二大股东。

三六零称，公司战略投资入股哪吒汽车，拟以智能网联汽车安全作为基石，将自身在网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车，并将依托双方后续深度战略合作，进一步深入研究智能网联汽车安全问题，从而更好地为全行业车企及产业链伙伴提供智能网联汽车安全服务。未来，三六零计划与其它哪吒汽车战略合作伙伴分别发挥各自在车联网安全、智能驾驶、智能座舱等方面的核心优势，共同协助哪吒汽车不断进行产品打磨升级，使网联 汽车在智能化进程中兼顾 OTA 信息安全、数据安全、功能安全、运营安全，打 造智能网联汽车全生命周期安全解决方案的行业标杆。

以下为本次公告原文:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称公司”）于202l年10月19日披露了《三六零安全科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2021-063号)，公司拟以自有资金共计人民币290，000万元投资入股合众新能源汽车有限公司(以下简称本次投资”)。公司于2021年10月20日披露了《三六零安全科技股份有限公司对外投资的补充公告》(公告编号:2021-064号)，补充说明本次投资事项还需要取得相关部门的同意意见。

截至本公告披露日，本次投资事项已经履行完成相关政府主管部门所要求的程序，本次投资的相关协议已签署完毕。公司将继续对本次投资事项的后续重要进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。