2021年10月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于词语的，问题是“酸儿辣女这种说法科学吗?”这个酸儿辣女很多人知道，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

酸儿辣女这种说法科学吗 10月24日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:酸儿辣女这种说法科学吗?

A、并无科学依据

B、有，大家都这么说

正确答案:并无科学依据

“酸儿辣女”是流传最广的生男生女传言之一，根据孕后准妈妈饮食习惯的改变，来判断肚里宝宝的性别。如果喜欢吃酸的就会生男孩，如果喜欢吃辣的就生女孩。

胎儿的性别是在受精的那一瞬由性染色体决定的，仅以孕妇的口味变化来判断胎儿的性别是不科学的。

酸儿辣女之说可谓源远流长。一些生怕绝后的家庭，如果妻子、媳妇孕后喜酸，便十分欣喜;若喜辣，则对孕妇另眼看待，甚至强迫其做人流，以盼下次怀孕喜酸生儿。其实，酸儿辣女是使用了互文的修辞手法，意思是女性怀孕后喜欢酸辣等口味的食物。孕妇出现食欲下降、对气味敏感、嗜酸或嗜辣，甚至想吃些平时并不喜吃的食物，均属于正常的妊娠生理反映，原因是孕后内分泌活动改变，胎盘分泌绒毛促性腺激素。这种激素会抑制胃酸分泌，使胃酸分泌量减少，从而降低了消化酶的活性，影响食欲与消化功能，与胎儿性别无关。